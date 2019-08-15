Бритни Спирс за год потратила на вещи полмиллиона долларов
Звезды нередко позволяют себе покупку дорогих предметов гардероба. Однако, как оказалось, певица Бритни Спирс настолько отчаянно любит шоппинг, что готова тратить на это огромные суммы денег. К примеру, накануне стало известно, что только за последний год американская артистка потратила на вещи около полумиллиона долларов.
Журналист американского таблоида The Blast накануне получил в свое распоряжение документы, из которых следует, что популярная поп-певица Бритни Спирс за минувший год умудрилась потратить около полумиллиона долларов. Примечательно, что каких-то дорогих брендовых вещей 37-летняя артистка почти не покупала. Столь крупная сумма складывается лишь из очень большого числа покупок. К примеру, отмечается, что за минувший год Бритни Спирс побывала в магазинах сети Target свыше восьми десятков раз. Разумеется, ни разу она не покидала торговый павильон без покупок.
Разумеется, одежда – далеко не единственный пункт в расходах артистки. За тот же отчетный период она рассталась еще примерно с миллионом долларов. Эти средства ушли на оплату услуг менеджерам, а также отцу-опекуну Бритни Спирс Джеймсу. Впрочем, певица вполне может позволить себе такие траты. Сейчас ее состояние оценивается не менее чем в 60 миллионов долларов США.
Журналист американского таблоида The Blast накануне получил в свое распоряжение документы, из которых следует, что популярная поп-певица Бритни Спирс за минувший год умудрилась потратить около полумиллиона долларов. Примечательно, что каких-то дорогих брендовых вещей 37-летняя артистка почти не покупала. Столь крупная сумма складывается лишь из очень большого числа покупок. К примеру, отмечается, что за минувший год Бритни Спирс побывала в магазинах сети Target свыше восьми десятков раз. Разумеется, ни разу она не покидала торговый павильон без покупок.
Разумеется, одежда – далеко не единственный пункт в расходах артистки. За тот же отчетный период она рассталась еще примерно с миллионом долларов. Эти средства ушли на оплату услуг менеджерам, а также отцу-опекуну Бритни Спирс Джеймсу. Впрочем, певица вполне может позволить себе такие траты. Сейчас ее состояние оценивается не менее чем в 60 миллионов долларов США.