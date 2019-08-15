Бритни Спирс за год потратила на вещи полмиллиона долларов





Журналист американского таблоида The Blast накануне получил в свое распоряжение документы, из которых следует, что популярная поп-певица Бритни Спирс за минувший год умудрилась потратить около полумиллиона долларов. Примечательно, что каких-то дорогих брендовых вещей 37-летняя артистка почти не покупала. Столь крупная сумма складывается лишь из очень большого числа покупок. К примеру, отмечается, что за минувший год Бритни Спирс побывала в магазинах сети Target свыше восьми десятков раз. Разумеется, ни разу она не покидала торговый павильон без покупок.Разумеется, одежда – далеко не единственный пункт в расходах артистки. За тот же отчетный период она рассталась еще примерно с миллионом долларов. Эти средства ушли на оплату услуг менеджерам, а также отцу-опекуну Бритни Спирс Джеймсу. Впрочем, певица вполне может позволить себе такие траты. Сейчас ее состояние оценивается не менее чем в 60 миллионов долларов США.