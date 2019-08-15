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Близкие Вилли Токарева сделали первое заявление после его смерти

Близкие певца Вилли Токарева сделали первое заявление после его смерти. Семья звезды шансона сообщила, что его сайт будет поддерживаться в рабочем состоянии.
Близкие Вилли Токарева сделали первое заявление после его смерти

В течение всех 11 дней после смерти Вилли Токарева его семья не давала никаких интервью и не общалась с фанатами покойного, поэтому всю информацию, появившуюся в прессе, называют «плодом чьего-то воображения». Однако теперь родственники шансонье немного оправились после смерти близкого человека и смогли наконец выступить с официальным заявлением.

Близкие звезды шансона объявили, что сайт певца будет продолжать работать в привычном режиме и после его смерти, поэтому фанаты всегда смогут получить доступ к исчерпывающей информации о Токареве, а также задать любой интересующий вопрос администрации портала. Также семья артиста эстрады поблагодарила всех, кто выразил соболезнования по поводу смерти 84-летнего певца и присутствовал на церемонии прощания с ним.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:32

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