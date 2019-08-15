АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 72.90 USD 65.20
Курс валют на 15.08.2019

Беременная жена звезды «Дома-2» Николая Должанского вымогает у него полмиллиона рублей

Беременная избранница бывшего участника телестройки «Дом-2» Николая Должанского вымогает у него полмиллиона рублей. Как оказалось, Екатерина Богданова готова вернуться к 47-летнему эпатажному шоумену только после того, как тот заплатит ей приличную сумму денег.

Беременная жена звезды «Дома-2» Николая Должанского вымогает у него полмиллиона рублей

В 2018 году Колян Должанский взял в жены начинающую певицу Екатерину Богданову. Правда, с тех пор, когда девушка сообщила звезде «Дома-2» о своем «интересном» положении, в их семье все чаще начали возникать проблемы. К примеру, накануне шоумен сообщил, что беременная жена бросила его ради другого мужчины.

Оказывается, что Богданова приревновала Должанского к другой девушке и решила свести с ним счеты. Считанные минуты назад в Сети появилось свежее интервью с Коляном, в котором он заявил, что старается не обращать внимания на выходки Кати, ведь у нее играют гормоны, однако тот факт, что она вымогает у него деньги, его очень расстраивает.


Должанский отметил, что не так давно уже прощал Богдановой измену с гитаристом группы «Multiverse», поэтому для него не стало неожиданностью то, что она опять ушла к нему. Сумму же, которую Катя потребовала за свое возвращение, Колян убежден, что жена потратит на продвижение своего творчества, но никак не на будущего малыша.

«Катя хочет, чтобы я выдал ей 500 тысяч рублей, если желаю снова жить с ней», - заявил Колян.

К слову, Богданова уже просила у Должанского полмиллиона рублей на запись нового музыкального трека и съемки видеоклипа, однако Колян не стал поддаваться капризам жены, пишет «СтарХит».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новые соседи Федора Бондарчука просят его помочь закрыть шумный…
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг…
Агата Муцениеце дала клятву заняться спортом на отдыхе в…
Целительница Джуна приняла фамилию Эвелины Бледанс за…
Эксперт назвал Россию уязвимой для ядерных ударов со всех…
Дорогое жилье назвали опасным для…
Лариса Гузеева поделилась рецептом "яблочной…
Звезда шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев госпитализирован после…
Ученые рассказали об опасности шестичасового…
Бритни Спирс за год потратила на вещи полмиллиона…
Близкие Вилли Токарева сделали первое заявление после его…
Беременная жена звезды «Дома-2» Николая Должанского вымогает у него полмиллиона…
Лолита Милявская провела экскурсию по своему огороду в…
Ида Галич официально подтвердила свою…
Аллу Вербер похоронили в дорогих дизайнерских нарядах и украшениях, но в закрытом…
Лиза Галкина дружит с младшей дочерью Александра…
Путин поддержал ограничение на передачу операторам популярных частот стандарта…
«Выпендривается, как маленькие дети»: Иосиф Пригожин прокомментировал шутку Ольги Бузовой про…
Названо самое мощное и опасное ядерное оружие…
Секс уменьшает боль при…
Врачи назвали несовместимые друг с другом…
В Подмосковье рабочий погиб под спиленным…
Стало известно о тестах «ядерных батареек» на полигоне под…
В Подмосковье аварийно приземлился в кукурузное поле самолет А-321 "Уральских…
Chevrolet Niva предлагается фермерам со скидкой в 35 000…
NASA проводит испытания нового марсохода на лавовых полях…
Стоматолог рассказала о фатальной ошибке во время чистки…
Медики рассказали, как нормализовать лимфатическую систему для поддержания…
Новый смартфон Motorola получит скрытую фронтальную…
Ирина Пегова показала подросшую дочь, купающуюся в…
Гериатры назвали продукт для продления…
Ученые представили эффективные способы борьбы с…
Врачи назвали продукты, провоцирующие вздутие…
Александру Миндадзе не хватает финансирования на завершение фильма…
Львовский бронетанковый завод начал серийную модернизацию…
Marvel сделает из комикса о Шанг-Чи фильм в стиле…
В США осы превратили брошенную машину Chevrolet Malibu в гигантский…
Самая бюджетная модель Hyundai появилась за пределами…
Умер 68-летний худрук кукольного Театра смеха Санкт-Петербурга Игорь…
АвтоВАЗ выпустит две новые модификации Lada…
Просмотреть все новости