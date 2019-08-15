Беременная жена звезды «Дома-2» Николая Должанского вымогает у него полмиллиона рублей

«Катя хочет, чтобы я выдал ей 500 тысяч рублей, если желаю снова жить с ней», - заявил Колян.





В 2018 году Колян Должанский взял в жены начинающую певицу Екатерину Богданову. Правда, с тех пор, когда девушка сообщила звезде «Дома-2» о своем «интересном» положении, в их семье все чаще начали возникать проблемы. К примеру, накануне шоумен сообщил, что беременная жена бросила его ради другого мужчины.Оказывается, что Богданова приревновала Должанского к другой девушке и решила свести с ним счеты. Считанные минуты назад в Сети появилось свежее интервью с Коляном, в котором он заявил, что старается не обращать внимания на выходки Кати, ведь у нее играют гормоны, однако тот факт, что она вымогает у него деньги, его очень расстраивает.Должанский отметил, что не так давно уже прощал Богдановой измену с гитаристом группы «Multiverse», поэтому для него не стало неожиданностью то, что она опять ушла к нему. Сумму же, которую Катя потребовала за свое возвращение, Колян убежден, что жена потратит на продвижение своего творчества, но никак не на будущего малыша.К слову, Богданова уже просила у Должанского полмиллиона рублей на запись нового музыкального трека и съемки видеоклипа, однако Колян не стал поддаваться капризам жены, пишет «СтарХит».