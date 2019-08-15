Ида Галич официально подтвердила свою беременность

По словам Иды Галич, сейчас срок беременности у нее относительно небольшой, однако живот уже стал заметен. «Раз уж все написали об этом, то я не вижу смысла что-то скрывать. Когда люди любят друг друга, подобное случается», - заявила блогер и поблагодарила всех за поздравления, признавшись, что конспиратор из нее не вышел. Эта публикация появилась на страничке девушки в социальной сети Instagram. Иными словами, многочисленные слухи в социальных сетях по этому поводу нашли полное подтверждение.Стоит напомнить, что весной минувшего года Ида Галич стала супругой Алана Басиева. События в их отношениях развивались довольно быстро. К примеру, своего будущего супруга Галич повстречала всего за несколько месяцев до официального заключения брака. Свадьбу отыграли с традиционным кавказским размахом.