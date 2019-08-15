Аллу Вербер похоронили в дорогих дизайнерских нарядах и украшениях, но в закрытом гробу





Гроб был закрыт, на что родные и близкие покойной назвали сразу две причины. Алла Вербер ушла из жизни из-за менингококкового сепсиса, крайне опасного заболевания, которое могло бы заразить окружающих. Второй причиной стало то, что по иудейским верованиям, которых придерживалась Вербер, выставлять покойника на всеобщее обозрение запрещается.Алла Вербер скончалась 6 августа в Италии, куда приехала отдохнуть после пышных празднований юбилея Игоря Крутого. Последние дни фэшн-директор ЦУМа выглядела радостной. Ничто не предвещало беды.