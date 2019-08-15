Лолита Милявская провела экскурсию по своему огороду в Болгарии
Отечественная певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская показала подписчикам урожай, выращенный ею на огороде в Болгарии. Видеоролик, где она проводит экскурсию на грядках, звезда опубликовала в Instagram-микроблоге.
Лето Лолиты Милявской проходит в Болгарии, где она занимается выращиванием овощей на своем огороде. Исполнительница поделилась со своими подписчиками в Instagram, что самыми урожайными в этом году оказались перцы. По словам актрисы, помидоры у нее выросли минимум по килограмму каждый, в связи с чем даже падали с веток. Огурцы, в свою очередь, из-за засушливого лета не дали плодов.
Прежде Лолита Милявская поделилась, что ей не нравится состояние жилья в Болгарии. Певица отметила, что дома в деревне, в которой она живет, продаются дешево, но их состояние плачевно. Людям легче снести дом и построить его заново, чем восстанавливать, сообщила звезда. Артистка не рекомендует брать квартиры в жилищных комплексах, так как у них большая стоимость обслуживания, предоставлять которое не умеют.
Лето Лолиты Милявской проходит в Болгарии, где она занимается выращиванием овощей на своем огороде. Исполнительница поделилась со своими подписчиками в Instagram, что самыми урожайными в этом году оказались перцы. По словам актрисы, помидоры у нее выросли минимум по килограмму каждый, в связи с чем даже падали с веток. Огурцы, в свою очередь, из-за засушливого лета не дали плодов.
Прежде Лолита Милявская поделилась, что ей не нравится состояние жилья в Болгарии. Певица отметила, что дома в деревне, в которой она живет, продаются дешево, но их состояние плачевно. Людям легче снести дом и построить его заново, чем восстанавливать, сообщила звезда. Артистка не рекомендует брать квартиры в жилищных комплексах, так как у них большая стоимость обслуживания, предоставлять которое не умеют.