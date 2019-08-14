Умер 68-летний худрук кукольного Театра смеха Санкт-Петербурга Игорь Игнатьев
Худрук кукольного Театра сказки Санкт-Петербурга Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет. Об этом рассказали представители культурного учреждения.
Худруководитель скончался еще 16 июля, но родные просили коллег Игнатьева оповещать общественность о его смерти. Умерший при жизни трудился во всевозможных театрах кукол страны, за все время на его счету шесть десятков спектаклей. Работал также режиссер и в театрах Вологды, Кирова и Перми. В последние годы Игорь Игнатьев был задействован как худрук учреждения в Санкт-Петербурге. Спектакли Игнатьева становились лауреатами театральной премии «Золотая маска» и получили самую высокую награду в сфере питерского искусства: премию «Золотой софит».
В творчество Игорь Игнатьев пришел в 1975 году, в то время он начал работать в Кирове и уже через год получил диплом РГИСИ. С 1987 года он работал в театре кукол северной столицы страны. В течение десятилетий постановки режиссера продолжают ставить в учреждениях культуры, на них выросли многие поколения людей.
В июле сообщалось о смерти актера и режиссера Владимира Златоустовского на 81-м году жизни. Широко прославился артист после выхода на экраны киноленты «Офицеры», где он спел композицию «Вечный огонь». Благодаря его режиссерской работе появились картины «Набат», «Поединок в тайге», а также «Возвращение Мухтара».
Худруководитель скончался еще 16 июля, но родные просили коллег Игнатьева оповещать общественность о его смерти. Умерший при жизни трудился во всевозможных театрах кукол страны, за все время на его счету шесть десятков спектаклей. Работал также режиссер и в театрах Вологды, Кирова и Перми. В последние годы Игорь Игнатьев был задействован как худрук учреждения в Санкт-Петербурге. Спектакли Игнатьева становились лауреатами театральной премии «Золотая маска» и получили самую высокую награду в сфере питерского искусства: премию «Золотой софит».
В творчество Игорь Игнатьев пришел в 1975 году, в то время он начал работать в Кирове и уже через год получил диплом РГИСИ. С 1987 года он работал в театре кукол северной столицы страны. В течение десятилетий постановки режиссера продолжают ставить в учреждениях культуры, на них выросли многие поколения людей.
В июле сообщалось о смерти актера и режиссера Владимира Златоустовского на 81-м году жизни. Широко прославился артист после выхода на экраны киноленты «Офицеры», где он спел композицию «Вечный огонь». Благодаря его режиссерской работе появились картины «Набат», «Поединок в тайге», а также «Возвращение Мухтара».
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:16