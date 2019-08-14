Артур Согомонян рассказал о состоянии Армена Джигарханяна
Близкий друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян высказался об информации о госпитализации актера. Ранее сообщалось, что тот лежит в реанимации.
Как пишет издание «Nation News», ссылаясь на Согомоняна, у Армена Джигарханяна нет обострения, он проходит профилактику в клинике и, как предполагается, в ближайшие выходные снова будет дома.
До этого Артур Согомонян сообщал, что здоровье известного артиста могло ухудшиться из-за скандальной истории с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Товарищ актера считает, что экс-спутница поступила плохо с Джигарханяном, не желая платить штрафы, назначенные судом.
Армен Джигарханян - армянский актер, народный артист СССР (1985). Является лауреатом двух Госпремий и одним из основателей Московского драмтеатра. На театральную сцену впервые вышел в 1955 году, спустя 4 года на экранах появился первый фильм с участием Джигарханяна под названием «Обвал», где он сыграл роль молодого труженика. На его счету около 300 сыгранных ролей в кино.
Как пишет издание «Nation News», ссылаясь на Согомоняна, у Армена Джигарханяна нет обострения, он проходит профилактику в клинике и, как предполагается, в ближайшие выходные снова будет дома.
До этого Артур Согомонян сообщал, что здоровье известного артиста могло ухудшиться из-за скандальной истории с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Товарищ актера считает, что экс-спутница поступила плохо с Джигарханяном, не желая платить штрафы, назначенные судом.
Армен Джигарханян - армянский актер, народный артист СССР (1985). Является лауреатом двух Госпремий и одним из основателей Московского драмтеатра. На театральную сцену впервые вышел в 1955 году, спустя 4 года на экранах появился первый фильм с участием Джигарханяна под названием «Обвал», где он сыграл роль молодого труженика. На его счету около 300 сыгранных ролей в кино.