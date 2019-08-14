Названы ранние признаки инсульта головного мозга





Важно понимать, что инсульт головного мозга не является случайным. Он происходит из-за нездорового образа жизни или наследственной предрасположенности. Его ранние признаки могут появиться до самого происшествия, поэтому важно знать, как конкретно проявляется данная проблема. Первый сигнал – это ухудшение зрения и лишние «объекты» в одном глазу. Нарушение ориентации в пространстве тоже является важным симптомом.Самый распространенный и известный признак инсульта головного мозга – это онемение рук и ног, а также других частей тела с одной стороны. Головная боль, сконцентрированная в височных областях, была выделена экспертами как очередной симптом. Спутанность сознания и нечеткая речь тоже относится к проявлениям этой проблемы. Размытость предметов при резком повороте головы также должно заставить человека задуматься о здоровье.Последний признак инсульта головного мозга – это неожиданная агрессия и раздражительность или вялость и сонливость. Все перечисленные выше симптомы могут сопровождаться дополнительными проявлениями: икотой, нарушением слуха и разными расстройствами ЖКТ, включая боль в животе, диарею и запор.