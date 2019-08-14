Названы ранние признаки инсульта головного мозга
Многие люди знают про опасность инсульта головного мозга, но не все смогут определить его симптомы. Эксперты назвали ранние признаки этой серьезной проблемы.
Важно понимать, что инсульт головного мозга не является случайным. Он происходит из-за нездорового образа жизни или наследственной предрасположенности. Его ранние признаки могут появиться до самого происшествия, поэтому важно знать, как конкретно проявляется данная проблема. Первый сигнал – это ухудшение зрения и лишние «объекты» в одном глазу. Нарушение ориентации в пространстве тоже является важным симптомом.
Самый распространенный и известный признак инсульта головного мозга – это онемение рук и ног, а также других частей тела с одной стороны. Головная боль, сконцентрированная в височных областях, была выделена экспертами как очередной симптом. Спутанность сознания и нечеткая речь тоже относится к проявлениям этой проблемы. Размытость предметов при резком повороте головы также должно заставить человека задуматься о здоровье.
Последний признак инсульта головного мозга – это неожиданная агрессия и раздражительность или вялость и сонливость. Все перечисленные выше симптомы могут сопровождаться дополнительными проявлениями: икотой, нарушением слуха и разными расстройствами ЖКТ, включая боль в животе, диарею и запор.
Важно понимать, что инсульт головного мозга не является случайным. Он происходит из-за нездорового образа жизни или наследственной предрасположенности. Его ранние признаки могут появиться до самого происшествия, поэтому важно знать, как конкретно проявляется данная проблема. Первый сигнал – это ухудшение зрения и лишние «объекты» в одном глазу. Нарушение ориентации в пространстве тоже является важным симптомом.
Самый распространенный и известный признак инсульта головного мозга – это онемение рук и ног, а также других частей тела с одной стороны. Головная боль, сконцентрированная в височных областях, была выделена экспертами как очередной симптом. Спутанность сознания и нечеткая речь тоже относится к проявлениям этой проблемы. Размытость предметов при резком повороте головы также должно заставить человека задуматься о здоровье.
Последний признак инсульта головного мозга – это неожиданная агрессия и раздражительность или вялость и сонливость. Все перечисленные выше симптомы могут сопровождаться дополнительными проявлениями: икотой, нарушением слуха и разными расстройствами ЖКТ, включая боль в животе, диарею и запор.