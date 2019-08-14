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У актрисы из «Игры престолов» Джозефин Гиллан соцслужбы Израиля отобрали ребенка

У актрисы из «Игры престолов» Джозефин Гиллан силой отобрали ребенка. Это сделали социальные службы Израиля, приехавшие домой к друзьям артистки, у которых она оставила свою дочь на ночь, в настоящий момент она даже не знает, где находится ее наследница.

Джозефин Гиллан является актрисой знаменитой «Игры престолов», хотя ее мало кто узнает, так как в сериале ей досталась достаточно короткая и мало запоминающаяся роль. В проекте она сыграла проститутку, причем до съемок она действительно занималась этой деятельностью в реальной жизни. Попадание в сериал помогло ей измениться и начать с чистого листа. Недавно она получила три новых роли и активно включилась в работу.

Актриса из «Игры престолов» уже решила, что в ее жизни началась белая полоса, как узнала шокирующую новость: социальные службы Израиля силой отобрали ее ребенка. Джозефин Гиллан оставила свою маленькую дочь у друзей, однако ночью к ним в дверь постучались чиновники и заявили, что они должны забрать малышку. Знакомые артистки никак не могли помешать этому, иначе им бы грозила тюрьма.

Об этом актриса из «Игры престолов» рассказала в Twitter и разместила там видео происшествия, заснятого ее друзьями. Сейчас Джозефин Гиллан собирает деньги на адвоката и намеревается вернуть свою дочь. Больше всего актрису пугает то, что она до сих пор не знает, где находится ее ребенок, ведь женщине даже не дают с ним увидеться.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:09

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