Егору Кончаловскому “и весело, и страшно” за дочь Марию
По словам режиссера Егора Кончаловского, в некоторые моменты ему и страшно, и весело за свою 18-летнюю дочь Марию Михалкову. Об этом он заявил в программе «Вечернее шоу» Аллы Довлатовой.
Во время рассказа о своей наследнице Кончаловский заявил, что за нее ему и весело, и страшно, так как ребенок для родителя всегда остаётся ребенком. Поскольку сейчас совсем другие времена, режиссер не стал бы отдавать Марию на ту же работу, с которой начинал сам – водитель бензовоза. Знаменитого кинодеятеля расстраивает самолюбование молодого поколение, что может быть связано с развитием соцсетей, которые Кончаловский не очень любит.
Кроме того, режиссер раскритиковал хейтеров, которые любят оскорблять других пользователей в интернете, что может привести к развитию серьезных комплексов. Порой даже сам Кончаловский не может абстрагировать от давления со стороны некоторых юзеров Всемирной паутины.
Во время рассказа о своей наследнице Кончаловский заявил, что за нее ему и весело, и страшно, так как ребенок для родителя всегда остаётся ребенком. Поскольку сейчас совсем другие времена, режиссер не стал бы отдавать Марию на ту же работу, с которой начинал сам – водитель бензовоза. Знаменитого кинодеятеля расстраивает самолюбование молодого поколение, что может быть связано с развитием соцсетей, которые Кончаловский не очень любит.
Кроме того, режиссер раскритиковал хейтеров, которые любят оскорблять других пользователей в интернете, что может привести к развитию серьезных комплексов. Порой даже сам Кончаловский не может абстрагировать от давления со стороны некоторых юзеров Всемирной паутины.
Культура
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:03