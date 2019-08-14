Егору Кончаловскому “и весело, и страшно” за дочь Марию





Во время рассказа о своей наследнице Кончаловский заявил, что за нее ему и весело, и страшно, так как ребенок для родителя всегда остаётся ребенком. Поскольку сейчас совсем другие времена, режиссер не стал бы отдавать Марию на ту же работу, с которой начинал сам – водитель бензовоза. Знаменитого кинодеятеля расстраивает самолюбование молодого поколение, что может быть связано с развитием соцсетей, которые Кончаловский не очень любит.Кроме того, режиссер раскритиковал хейтеров, которые любят оскорблять других пользователей в интернете, что может привести к развитию серьезных комплексов. Порой даже сам Кончаловский не может абстрагировать от давления со стороны некоторых юзеров Всемирной паутины.