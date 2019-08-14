О Взаимообучении городов России поговорят на пресс-конференции московского Депобразования
Столичное образовательное ведомство готовит проведение пресс-конференции 15 августа, которая будет посвящена проекту по Взаимообучению 92 городов Российской Федерации. Его участники нацелены на создание нового образовательного пространства. В ходе беседы с представителями СМИ они представят результаты, которых удалось добиться регионам с помощью обмена опытом. Презентация проекта включена в программу форума «Город образования» — его с 29 августа по 1 сентября включительно будет принимать ВДНХ в Москве. Такую информацию передает портал столичного мэра.
На пресс-конференции поговорят о количестве участников проекта, результатах обмена опытом между ними. Журналисты смогут узнать о том, как проект по Взаимообучению объединяет города РФ.
Отмечается, что по итогам пресс-конференции журналисты смогут посетить селекторное совещание Депобразования города Москвы. По темам этого мероприятия они пообщаются с руководителем ведомства Исааком Калиной.
На пресс-конференции поговорят о количестве участников проекта, результатах обмена опытом между ними. Журналисты смогут узнать о том, как проект по Взаимообучению объединяет города РФ.
Отмечается, что по итогам пресс-конференции журналисты смогут посетить селекторное совещание Депобразования города Москвы. По темам этого мероприятия они пообщаются с руководителем ведомства Исааком Калиной.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:50