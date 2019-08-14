О Взаимообучении городов России поговорят на пресс-конференции московского Депобразования





На пресс-конференции поговорят о количестве участников проекта, результатах обмена опытом между ними. Журналисты смогут узнать о том, как проект по Взаимообучению объединяет города РФ.Отмечается, что по итогам пресс-конференции журналисты смогут посетить селекторное совещание Депобразования города Москвы. По темам этого мероприятия они пообщаются с руководителем ведомства Исааком Калиной.