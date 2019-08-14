Twitter не будет вводить кнопку для редактирования твитов





Бейпкур уточнил, что рано или поздно данная функция все же появится в социальной сети, однако на сегодняшний день она точно не находится на вершине списка их приоритетных задач.Более того, при редактировании публикаций существуют очевидные факторы риска, отметил эксперт. При этом в компании все ещё размышляют о добавлении этой возможности в будущем, ведь она поможет исправить опечатки или внести уточнение в запись.