Twitter не будет вводить кнопку для редактирования твитов
По словам директора по продукту социальной сети Twitter Кейвона Бейкпура, вероятность появления функции редактирования твитов в ближайшее время крайне невысокая. К слову, это одно из самых желаемых нововведений со стороны пользователей.
Бейпкур уточнил, что рано или поздно данная функция все же появится в социальной сети, однако на сегодняшний день она точно не находится на вершине списка их приоритетных задач.
Более того, при редактировании публикаций существуют очевидные факторы риска, отметил эксперт. При этом в компании все ещё размышляют о добавлении этой возможности в будущем, ведь она поможет исправить опечатки или внести уточнение в запись.
Бейпкур уточнил, что рано или поздно данная функция все же появится в социальной сети, однако на сегодняшний день она точно не находится на вершине списка их приоритетных задач.
Более того, при редактировании публикаций существуют очевидные факторы риска, отметил эксперт. При этом в компании все ещё размышляют о добавлении этой возможности в будущем, ведь она поможет исправить опечатки или внести уточнение в запись.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:49