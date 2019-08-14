Плюс-сайз модель Эшли Грэм сообщила о беременности

В Instagram Эшли Грэм опубликовала видео, на котором она вместе со своим мужем Джастином Эрвином делится этой радостной новостью. Сначала супруги настраивают камеру, а затем отводят ее на достаточно расстояние, чтобы округлившийся от беременности живот стал заметен. В этот момент они оба крикнули: «Сюрприз». Затем муж с любовью погладил живот знаменитости и поцеловал ее. Звезда отметила, что прошедшие 9 лет семейной жизни были незабываемыми, однако теперь все станет только лучше.Эту дату Эшли Грэм и Джастин Эрвин выбрали не случайно. 14 августа 2010 года супруги поженились, поэтому новость о беременности они решили рассказать именно сейчас. Подписчики плюс-сайз модели поздравили семейную пару и пожелали им и будущему ребенку крепкого здоровья и счастья. Многие также увидели в этих датах положительный символизм.Напомним, Эшли Грэм не просто так считают самой известной плюс-сайз моделью мира. Ее появление в модельном бизнесе полностью изменило его и показала остальным, что даже женщина с неидеальной и нестандартной фигурой может покорять мужчин во всем мире и регулярно появляться на обложках глянцевых журналов.