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Плюс-сайз модель Эшли Грэм сообщила о беременности

Самая известная плюс-сайз модель мира Эшли Грэм сообщила своим подписчикам в Instagram радостную новость. Знаменитость рассказала о беременности и показала свой округлившийся живот, а также отметила, что ее жизнь теперь станет намного лучше.
Плюс-сайз модель Эшли Грэм сообщила о беременности

В Instagram Эшли Грэм опубликовала видео, на котором она вместе со своим мужем Джастином Эрвином делится этой радостной новостью. Сначала супруги настраивают камеру, а затем отводят ее на достаточно расстояние, чтобы округлившийся от беременности живот стал заметен. В этот момент они оба крикнули: «Сюрприз». Затем муж с любовью погладил живот знаменитости и поцеловал ее. Звезда отметила, что прошедшие 9 лет семейной жизни были незабываемыми, однако теперь все станет только лучше.

Эту дату Эшли Грэм и Джастин Эрвин выбрали не случайно. 14 августа 2010 года супруги поженились, поэтому новость о беременности они решили рассказать именно сейчас. Подписчики плюс-сайз модели поздравили семейную пару и пожелали им и будущему ребенку крепкого здоровья и счастья. Многие также увидели в этих датах положительный символизм.

Напомним, Эшли Грэм не просто так считают самой известной плюс-сайз моделью мира. Ее появление в модельном бизнесе полностью изменило его и показала остальным, что даже женщина с неидеальной и нестандартной фигурой может покорять мужчин во всем мире и регулярно появляться на обложках глянцевых журналов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:18

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