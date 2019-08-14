Алеся Кафельникова пошла на примирение со знаменитым отцом

Семейные отношения Алеси Кафельниковой публика называла сложными, поскольку модель не скрывала наличие проблемы в общении с отцом, а сам Евгений Кафельников ранее заявлял, что у него нет даже номера телефона дочери. Накануне манекенщица опубликовала совместное с отцом фото, на котором они обнимаются. Поклонники поздравили кумира с воссоединением семьи в комментариях. В подписи к публикации Кафельникова поблагодарила отца за то, что он стал ее легендой.Ранее поклонники модели в Twitter заметили, что Алеся Кафельникова довольно мило общается со своим отцом, называя его лучшим в мире.