Гериатры назвали продукт для продления молодости





Об этом рассказали гериатры в рамках Всероссийского конгресса по гериатрии и геронтологии. Японский профессор отметил, что жители Индии демонстрируют значительно более низкие показатели в вопросе старческой деменции, чем жители остальных стран. Ученые предположили, что все дело в местной диете и оказались правы.Исследование американских гериатров показало, что все дело в куркуме, позволяющей индийцам сохранять молодости как внешне, так и внутреннее. Эта добавка имеет противовоспалительные и антиоксидантные свойства, помогающие сохранять здоровье сосудов в головном мозге, тем самым замедляя скорость развития старческой деменции и болезни Альцгеймера.Об этом говорят проведенные исследования, подтверждающие, что куркума является отличным продуктом для продления молодости. Добровольцы от 50 до 90 лет, имеющие признаки старческой деменции и здоровые, прошли МРТ и тесты на когнитивные способности, а затем на протяжении 18 месяцев употребляли в пищу еженедельно 180 грамм данной добавки. После этого у них всех не только улучшилась память, концентрация и настроение, но и было зафиксировано снижение числа жировых бляшек в мозге, приводящих к болезни Альцгеймера.