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Гериатры назвали продукт для продления молодости

Гериатры назвали продукт, предназначенный для продления молодости человека. Им оказалась куркума, являющаяся добавкой практически во всей индийской кухне, она позволяет снизить риск старческой деменции мозга.
Гериатры назвали продукт для продления молодости

Об этом рассказали гериатры в рамках Всероссийского конгресса по гериатрии и геронтологии. Японский профессор отметил, что жители Индии демонстрируют значительно более низкие показатели в вопросе старческой деменции, чем жители остальных стран. Ученые предположили, что все дело в местной диете и оказались правы.

Исследование американских гериатров показало, что все дело в куркуме, позволяющей индийцам сохранять молодости как внешне, так и внутреннее. Эта добавка имеет противовоспалительные и антиоксидантные свойства, помогающие сохранять здоровье сосудов в головном мозге, тем самым замедляя скорость развития старческой деменции и болезни Альцгеймера.

Об этом говорят проведенные исследования, подтверждающие, что куркума является отличным продуктом для продления молодости. Добровольцы от 50 до 90 лет, имеющие признаки старческой деменции и здоровые, прошли МРТ и тесты на когнитивные способности, а затем на протяжении 18 месяцев употребляли в пищу еженедельно 180 грамм данной добавки. После этого у них всех не только улучшилась память, концентрация и настроение, но и было зафиксировано снижение числа жировых бляшек в мозге, приводящих к болезни Альцгеймера.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:00

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