АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 72.90 USD 65.20
Курс валют на 15.08.2019

Врачи назвали продукты, провоцирующие вздутие живота

Врачи перечислили продукты, при употреблении которых высока вероятность вздутия живота. Данное состояние сопровождается дискомфортом и неприятными симптомами.
Врачи назвали продукты, провоцирующие вздутие живота

Прежде всего, стоит выделить жирную пищу, замедляющую пищеварение. В результате этого микробы в кишечнике могут свободно переваривать пищу, а это вызывает газообразование. В особенности это касается бекона, чизбургеров, картофеля фри и жареной выпечки. Если человек страдает от синдрома раздраженного кишечника или болезни Крона, то подобная еда вызовет у него не только диарею, но и вздутие, а также спазмы. Не меньшая проблема заключается в повышенном содержании натрия в жирных блюдах: данный элемент способен удерживать воду в организме, а та вызывает отек живота.

Другие продукты, вызывающие вздутие – это капуста, брокколи и фасоль. Эксперты советуют во время приема пищи пить меньше газированной воды, сидеть прямо и стараться меньше говорить, так как эти факторы уменьшат вероятность вздутия живота.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые представили эффективные способы борьбы с…
Врачи назвали продукты, провоцирующие вздутие…
Александру Миндадзе не хватает финансирования на завершение фильма…
Львовский бронетанковый завод начал серийную модернизацию…
Marvel сделает из комикса о Шанг-Чи фильм в стиле…
В США осы превратили брошенную машину Chevrolet Malibu в гигантский…
Самая бюджетная модель Hyundai появилась за пределами…
Умер 68-летний худрук кукольного Театра смеха Санкт-Петербурга Игорь…
АвтоВАЗ выпустит две новые модификации Lada…
Павел Прилучный и Агата Муцениеце рассказали, как пытались жить…
Ученые назвали способы избежать неприятных ощущений после…
Выпущена новая коллекция Barbie по по кинофраншизе "Звездные…
Артур Согомонян рассказал о состоянии Армена…
Яна Рудковская вылетела в Монако на концерт Димы…
Медики пояснили, кому нельзя есть…
Вера Брежнева впервые появилась на обложке журнала Vogue…
Названы ранние признаки инсульта головного…
У актрисы из «Игры престолов» Джозефин Гиллан соцслужбы Израиля отобрали…
Егору Кончаловскому “и весело, и страшно” за дочь…
О Взаимообучении городов России поговорят на пресс-конференции московского…
Twitter не будет вводить кнопку для редактирования…
Эрос Рамазотти сыграет дополнительный концерт в…
В Москве врачи удалили у ребенка оттеснявшую сердце гигантскую…
Плюс-сайз модель Эшли Грэм сообщила о…
Xiaomi в честь годовщины выхода первого смартфона устроит крупную…
Алеся Кафельникова пошла на примирение со знаменитым…
Жириновский озвучил единственное условие для сохранения СССР в 1991…
Путин рассчитывает на снижение ставок по…
Ляйсан Утяшева поделилась архивным снимком с…
Экс-супруга Аркадия Ротенберга Наталья хочет зарегистрировать бренд…
Поклонники высмеяли Глюкозу за яркий макияж на занятиях…
В Сети набирает популярность видео со свадьбы дальнобойщика из Ивановской…
В Англии девушка ослепла на один глаз из-за сваренного в микроволновке…
Гоша Куценко приступил к съемка нового проекта в качестве…
Прикрывающую рукой живот на новом фото Паулину Андрееву заподозрили в…
Певец Вадим Усланов стал жертвой афериста с сайта…
Транспортник Ил-112В пройдет испытания на…
Mercedes-Benz отзывает свои пикапы X-Class в…
Ольга Казаченко объяснила, что пластика груди ей потребовалась после двух лет грудного…
Песков решил не комментировать поездку Путина на мотоцикле без…
Просмотреть все новости