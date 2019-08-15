Врачи назвали продукты, провоцирующие вздутие живота





Прежде всего, стоит выделить жирную пищу, замедляющую пищеварение. В результате этого микробы в кишечнике могут свободно переваривать пищу, а это вызывает газообразование. В особенности это касается бекона, чизбургеров, картофеля фри и жареной выпечки. Если человек страдает от синдрома раздраженного кишечника или болезни Крона, то подобная еда вызовет у него не только диарею, но и вздутие, а также спазмы. Не меньшая проблема заключается в повышенном содержании натрия в жирных блюдах: данный элемент способен удерживать воду в организме, а та вызывает отек живота.Другие продукты, вызывающие вздутие – это капуста, брокколи и фасоль. Эксперты советуют во время приема пищи пить меньше газированной воды, сидеть прямо и стараться меньше говорить, так как эти факторы уменьшат вероятность вздутия живота.