Александру Миндадзе не хватает финансирования на завершение фильма «Паркет»





Александр Миндадзе дебютировал в качестве режиссера, поставив фильм «Отрыв», который принес деятелю искусств премию «Белый слон». Далее последовали такие известные работы как «В субботу» и «Милый Ханс, дорогой Петр». Сейчас Миндадзе снимает картину «Паркет», сюжет которой строится на межличностных отношениях танцевального трио, которое воссоединилось спустя 25 лет после пережитых любовных драм.Однако во время создания нового фильма режиссер столкнулся с довольно неприятной ситуацией: для завершения съемок не хватает финансирования. Даже учитывая то, что Министерство культуры РФ дало субсидию, а сопродюсеры, среди которых бельгийская студия братьев Дарденн, английская компания, и польская кинокомпания, выделили деньги на ленту, на данный момент все материальные ресурсы исчерпаны.Сейчас «Паркет» находится в фазе полуготовой картины, на этапе монтажной сборки, и те, кто его видел, прогнозируют хореографической истории успех у критиков. Однако на данный момент вопрос выхода фильма в прокат остается открытым, ведь еще предстоит провести зимние съемки, а также организовать звуковой дизайн. Поэтому Александр Миндадзе надеется в будущем привлечь дополнительные спонсорские средства, что позволит ему закончить работу и представить ее на одном из именитых фестивалей.