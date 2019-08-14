В Сети набирает популярность видео со свадьбы дальнобойщика из Ивановской области





Дальнобойщик из города Вичуга Ивановской области организовал наличие празднично украшенных тягачей на своей свадьбе. Пользователи Сети отметили, что это выглядит невероятно красиво, благодаря чему за несколько дней видео просмотрели десятки тысяч пользователей YouTube. Свадьба состоялась 9 августа, а идея арендовать большегрузы на собственную церемонию принадлежала жениху. Было всего три тягача, которые катались почти пустыми, а также три джипа и микроавтобус. Для невесты сложностью стало забраться в кабину, поскольку она делала это впервые в своей жизни.Пара имела романтические отношения 8 лет до свадьбы, но лишь за день до церемонии невеста увидела, на чем ей придется ехать в ЗАГС, как сообщает “РИА Новости”.