Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске боится есть сладкое
Сын телеведущего Дмитрия Шепелева и покойной певицы Жанны Фриске Платон теперь категорически отказывается есть сладости из-за страха перед ними. Такая фобия развилась у мальчика после беседы с отцом, решившим рассказать ему о вреде сахара.
Телеведущий Дмитрий Шепелев все чаще радует многочисленных поклонников откровенным общением на своей страничке в социальной сети Instagram. Накануне он рассказал историю о том, как случайно переборщил с нравоучениями и воспитательными беседами, в результате чего его маленький сын Платон от брака с певицей Жанной Фриске отныне боится есть сладости.
По словам Шепелева, однажды Платон в компании сверстников позволил себе съесть лишних сладостей. Поэтому строгий отец отчитал мальчика, рассказав ему про «белый яд», вызываемую сахаром болезнь под названием диабет, а также про возможную зависимость от сладостей.
Телеведущий Дмитрий Шепелев все чаще радует многочисленных поклонников откровенным общением на своей страничке в социальной сети Instagram. Накануне он рассказал историю о том, как случайно переборщил с нравоучениями и воспитательными беседами, в результате чего его маленький сын Платон от брака с певицей Жанной Фриске отныне боится есть сладости.
По словам Шепелева, однажды Платон в компании сверстников позволил себе съесть лишних сладостей. Поэтому строгий отец отчитал мальчика, рассказав ему про «белый яд», вызываемую сахаром болезнь под названием диабет, а также про возможную зависимость от сладостей.
«Я и не планировал. Но так вышло, что напугал сына. И теперь он начал вообще отказываться есть сладкое», - признается телеведущий и добавляет, что теперь вынужден сам просить мальчика съесть мороженое. «Я вовсе не хотел его напугать», - сетует знаменитость.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:34