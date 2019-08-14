Известный фанат «Спартака» Алексей «Бахыт» скончался после ДТП



Леша умер несколько минут назад — rw_owl (@rw_owl) 14 августа 2019 г.

Об этом сообщили друзья и близкие одного из самых известных фанатов «Спартака». Один из них написал на своей странице в Twitter: «Леша умер несколько минут назад». Сообщение датируется 8:13 14 августа.Напомним, Алексей «Бахыт» попал в ДТП 13 числа в Ростовской области. Авария случилось недалеко от аэропорта Платов, на 1028 километре дороги М-4 «Дон». В результате неустановленных причин произошло лобовое столкновение легкового автомобиля FAW BESTRUN и грузовика Renault Premium. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали трех человек, находившихся в салоне легковушки, водитель грузовика от помощи отказался. У них были повреждения разной степени тяжести, а один из них оказался известным фанатом столичной футбольной команды «Спартак». Уже в больнице Алексей «Бахыт» впал в кому, у него была диагностирована черепа-мозговая травма. Кроме своей фанатской деятельности, мужчина известен проектом «Заметки Поехавшего Подъедалы».