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Известный фанат «Спартака» Алексей «Бахыт» скончался после ДТП

Один из самых известных фанатов «Спартака» Алексей «Бахыт» скончался. Футбольный болельщик впал в кому после серьезной автомобильной аварии, менее суток он пробыл без сознания, после чего врачи были вынуждены констатировать факт его смерти.
Известный фанат «Спартака» Алексей «Бахыт» скончался после ДТП

Об этом сообщили друзья и близкие одного из самых известных фанатов «Спартака». Один из них написал на своей странице в Twitter: «Леша умер несколько минут назад». Сообщение датируется 8:13 14 августа.

Напомним, Алексей «Бахыт» попал в ДТП 13 числа в Ростовской области. Авария случилось недалеко от аэропорта Платов, на 1028 километре дороги М-4 «Дон». В результате неустановленных причин произошло лобовое столкновение легкового автомобиля FAW BESTRUN и грузовика Renault Premium. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали трех человек, находившихся в салоне легковушки, водитель грузовика от помощи отказался. У них были повреждения разной степени тяжести, а один из них оказался известным фанатом столичной футбольной команды «Спартак». Уже в больнице Алексей «Бахыт» впал в кому, у него была диагностирована черепа-мозговая травма. Кроме своей фанатской деятельности, мужчина известен проектом «Заметки Поехавшего Подъедалы».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:46

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