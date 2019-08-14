Василий Лановой назвал "несусветной гадостью" шутку Ольги Бузовой о блокадниках

Телеведущая "Дома-2" Ольга Бузова недавно шокировала своих поклонников неудачной шуткой. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram видео, где облизала тарелку после еды и отметила, что она - "блокадница". Свое негодование по поводу высказывания певицы выразили и знаменитости.Так, актер Василий Лановой заявил, что слова Ольги Бузовой - "несусветная гадость". Как известно, артист сам прошел войну. Вместе с тем, известный актер поинтересовался, кто такая Ольга Бузова. Видимо, с ее творчеством Лановой не знаком.