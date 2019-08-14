Григорий Лепс поделился снимком с 17-летней дочерью Евой

Накануне Григорий Лепс опубликовал фото из итальянского курорта Форте-дей-Марми, куда отправился в долгожданный отпуск с семьей. На фото артист запечатлен вместе с 17-летней дочерью. В комментариях поклонники назвали дочь звезды настоящей красавицей, а также назвали внешность артиста и его наследницы очень похожей.Ева Лепсверидзе родилась в браке с Анной Шаплыковой, которая родила певцу дочь Николь. У артиста имеется девятилетний сын Иван, а в первом браке у музыканта родилась дочь Инга, которой уже 34 года и проживает она в Москве. С первой избранницей артист познакомился во время обучения в колледже в Сочи, но брак оказался неудачным.