Дана Борисова помирилась с матерью и дочерью, пригласив их в круиз по Черному морю

Дана Борисова рассказала в социальных сетях о своем первом в жизни морском круизе, в который она отправилась с матерью и дочерью. Звезда сообщила, что на пятый день путешествия к семье присоединилась мать артистки, которая решила побыть с дочерью и внучкой около двух дней. Артистка отметила, что не виделась с матерью с декабря, а Полина Борисова тоже соскучилась по бабушке, и за всю встречу они не могли наговориться. Мать знаменитости проживает в крымском Судаке, и, по словам Борисовой, они видятся редко. Как передает StarHit, Екатерина Борисова опоздала на стоянку корабля и ей пришлось обгонять его по суше на автобусе. Женщина не смогла побыть с семьей дольше из-за работы.Как известно, в прошлом Дана Борисова испытывала сложности в общении с дочерью, которая даже убегала из дома. Также телеведущей казалось, что ее мать пиариться за счет проблем в личной жизни знаменитой дочери.