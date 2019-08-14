Тридцатилетней Марии Погребняк не продали в магазине шампанское
Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария рассказала подписчикам в Instagram грустную историю о том, что ей отказались продавать шампанское в магазине. Продавцы не поверили, что модель является совершеннолетней.
Мария Погребняк долго пыталась доказать, что ей 30 лет, однако паспорта у неё с собой не оказалось, а фотографии, на которой запечатлены её дети, продавец не поверил. К слову, не так давно знаменитость в соцсетях опубликовала пост, в котором рассказала о своём здоровом образе жизни и правильном питании. Помимо этого, жена российского футболиста регулярно занимается спортом и отдыхает на свежем воздухе.
В подписи к публикации модель спросила у интернет-пользователей, сталкивались ли они когда-либо с такой ситуацией. Хейтеры сделали вывод, что знаменитость таким образом специально хвастается своим хорошим внешним видом. Впрочем, большинство юзеров вновь восхитилось красотой девушки и поделились своими историями о подобных случаях.
Мария Погребняк долго пыталась доказать, что ей 30 лет, однако паспорта у неё с собой не оказалось, а фотографии, на которой запечатлены её дети, продавец не поверил. К слову, не так давно знаменитость в соцсетях опубликовала пост, в котором рассказала о своём здоровом образе жизни и правильном питании. Помимо этого, жена российского футболиста регулярно занимается спортом и отдыхает на свежем воздухе.
В подписи к публикации модель спросила у интернет-пользователей, сталкивались ли они когда-либо с такой ситуацией. Хейтеры сделали вывод, что знаменитость таким образом специально хвастается своим хорошим внешним видом. Впрочем, большинство юзеров вновь восхитилось красотой девушки и поделились своими историями о подобных случаях.
ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 09:15