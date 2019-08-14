Светлана Зейналова занимается изучением английского со своей особенной дочерью

Зейналова стала известной телеведущей благодаря передаче “Доброе утро” и шоу “Голос.Дети”. У артистки есть двое детей 10-летняя Александра и годовалая Вероника. Семья уехала на отдых в Турцию, но даже там звездная мать не забывает об учебе. Артистка помогает наследнице в изучении иностранного языка, отметив, что она уже может составлять предложения и вопросы, а также может отвечать на них. Зейналова отметила, что Александре нужно выучить программу за три класса.Как известно, Александра страдает от аутизма, но ее звездная мать старается сглаживать особенности в развитии, что заметили поклонники. Отцом ребенка является Алексей Глазатов, пара рассталась в 2012 году.