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«Любила шампанское и бриллианты»: Александр Васильев рассказал об Алле Вербер

Ведущий Александр Васильев поделился воспоминаниями об умершей Алле Вербер. По его словам, та любила шампанское и бриллианты, которые надевала на праздники.
«Любила шампанское и бриллианты»: Александр Васильев рассказал об Алле Вербер

Фэшн-директор ЦУМа умерла 6 августа, находясь на отдыхе в Италии. Многие отечественные знаменитости после смерти предпринимательницы выражали свое соболезнование родственникам Вербер. С ней был в дружественных отношениях и историк моды Александр Васильев.

Как вспомнил Васильев, Алла Вербер открыла в России магазины, где продавала одежду нескольких знаменитых итальянских брендов, включая Dolce Gabbana и другие. Ведущий всегда считал свою звездную подругу здоровым человеком, которая никогда не обсуждала с ним болезни. Зато, по словам историка моды, он присутствовал на вечерах, организованных Аллой Вербер, поражавшие своим великолепием. Например, на 60-летии, который фэшн-директор ЦУМа отмечала на Рублевке, она надела на себя бриллианты. Она любила красивую жизнь, шампанское и памятные торжества, подчеркнул эксперт моды.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:03

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