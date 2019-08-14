«Любила шампанское и бриллианты»: Александр Васильев рассказал об Алле Вербер

Фэшн-директор ЦУМа умерла 6 августа, находясь на отдыхе в Италии. Многие отечественные знаменитости после смерти предпринимательницы выражали свое соболезнование родственникам Вербер. С ней был в дружественных отношениях и историк моды Александр Васильев.Как вспомнил Васильев, Алла Вербер открыла в России магазины, где продавала одежду нескольких знаменитых итальянских брендов, включая Dolce Gabbana и другие. Ведущий всегда считал свою звездную подругу здоровым человеком, которая никогда не обсуждала с ним болезни. Зато, по словам историка моды, он присутствовал на вечерах, организованных Аллой Вербер, поражавшие своим великолепием. Например, на 60-летии, который фэшн-директор ЦУМа отмечала на Рублевке, она надела на себя бриллианты. Она любила красивую жизнь, шампанское и памятные торжества, подчеркнул эксперт моды.