NASA выбирает место для посадки космического корабля на астероид Бенну





Последние месяцы специалисты NASA изучали габариты астероида и выбирали самые приемлемые места для посадки. В результате они отобрали четыре площадки, при этом выбор сопровождался определенными сложностями. В частности, потенциально пригодные районы для посадки имеют каменистый рельеф, который может повредить космический аппарат.Корабль OSIRIS-Rex находится на орбите Бенну с конца 2018 года, составляя карту объекта, благодаря которой ученые из NASA выбирают наиболее подходящие места для посадки и сбора проб. Вначале планировалось найти участок с 20-метровым диаметром, но таковые отсутствовали, и эксперты решили посадить аппарат на территорию размером не больше пяти метров. Самым подходящим является кратер с напоминающим песок веществом. К концу 2020 года ученые утвердят окончательное место для приземления, а образцы грунта будут доставлены на Землю OSIRIS-Rex в 2023 году.