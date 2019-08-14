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Сергея Глушко раскритиковали из-за «голого» фото

Сергей Глушко, известный как Тарзан и муж Наташи Королевой, подвергся серьезному осуждению со стороны собственных поклонников. Знаменитость раскритиковали из-за «голого» фото, на котором он изображен без какой-либо одежды.
Сергея Глушко раскритиковали из-за «голого» фото

В силу своей профессиональной деятельности Сергею Глушко не привыкать обнажаться на публике, поэтому супруг Наташи Королевой регулярно выкладывает в Instagram откровенные снимки, однако последнее обновление знаменитости вызвало целый шквал недовольства среди его подписчиков. Тарзан разместил полностью «голый» снимок, на нем он стоит без какой-либо одежды, при этом прикрывая интимные места полотенцем.

Поклонники Сергея Глушко неоднозначно отреагировали на такой «голое» фото. Некоторые похвалили Тарзана за отличную форму и красивый снимок, другие же были настроены негативно. Такие люди обвинили супруга Наташи Королевой в непристойном поведении и заявили, что таким фотографиям не место в Instagram. Многие при отметили, что подобное поведение подает негативный пример наследнику звездной пары.

Примечательно, что сын Сергея Глушко и Наташи Королевой Архип сам не стесняется выкладывать в Сеть откровенные снимки. Недавно звездный наследник опубликовал фотографии, где он целуется и обнимается со своей девушкой Марией. Пара вместе находилась на отдыхе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:45

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