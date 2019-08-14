СМИ узнали о связи Аллы Вербер и Владимира Зеленского

Об этом рассказало украинское издание «Страна». Сообщается, что знакомство Владимира Зеленского, тогда еще комика, и олигарха Игоря Коломойского организовал бизнесмен Тимур Миндич. Он уже практически 10 лет является мужем Екатерины, дочери Аллы Вербер. Тимур Миндич также оказался совладельцем студии «Квартал 95». Это не единственный проект, связывающий бизнесмена и бывшего комика.Владимир Зеленский и зять Аллы Вербер до 2019 года были совладельцами кипрской компании Green Family Ltd, однако сразу после избрания на должность президента Украины политик вышел из этого бизнеса. Также сообщается, что в настоящий момент Тимур Миндич является руководителем службы безопасности так называемой группы «Приват», руководит которой олигарх Игорь Коломойский.На это связи между Владимиром Зеленским и зятем Аллы Вербер не заканчиваются. Последний также является владельцем одной из квартир в центре Киева, где с последних месяцев избирательной компании проживает политик. Этот элитный комплекс имеет охрану, конференц-зал, бассейн и ресторан. Сейчас президент Украины продолжает жить в этом доме, туда же регулярно наведываются его ближайшие соратники.