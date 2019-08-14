АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрономы обнаружили 8 новых повторяющихся сигналов из глубокого…
EUR 73.41 USD 65.60
Курс валют на 14.08.2019

СМИ узнали о связи Аллы Вербер и Владимира Зеленского

СМИ узнали о связи fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер и президента Украины Владимира Зеленского. Они были знакомы через зятя вице-президента компании Mercury, который уже на протяжении практически 10 лет является супругом ее дочери Екатерины.

Об этом рассказало украинское издание «Страна». Сообщается, что знакомство Владимира Зеленского, тогда еще комика, и олигарха Игоря Коломойского организовал бизнесмен Тимур Миндич. Он уже практически 10 лет является мужем Екатерины, дочери Аллы Вербер. Тимур Миндич также оказался совладельцем студии «Квартал 95». Это не единственный проект, связывающий бизнесмена и бывшего комика.

Владимир Зеленский и зять Аллы Вербер до 2019 года были совладельцами кипрской компании Green Family Ltd, однако сразу после избрания на должность президента Украины политик вышел из этого бизнеса. Также сообщается, что в настоящий момент Тимур Миндич является руководителем службы безопасности так называемой группы «Приват», руководит которой олигарх Игорь Коломойский.

На это связи между Владимиром Зеленским и зятем Аллы Вербер не заканчиваются. Последний также является владельцем одной из квартир в центре Киева, где с последних месяцев избирательной компании проживает политик. Этот элитный комплекс имеет охрану, конференц-зал, бассейн и ресторан. Сейчас президент Украины продолжает жить в этом доме, туда же регулярно наведываются его ближайшие соратники.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский журналист пожаловался на хорошее отношение грузин к…
Врачи рассказали, сколько меда можно съедать в течение…
«Любила шампанское и бриллианты»: Александр Васильев рассказал об Алле…
Генная инженерия поможет предотвратить глобальный голод, вызванный изменением…
NASA выбирает место для посадки космического корабля на астероид…
Сергея Глушко раскритиковали из-за «голого»…
В Сети обнародовано фото располневшей Аллы…
После контакта с инопланетянами Катя Лель лечит знакомых движением…
Астрономы обнаружили 8 новых повторяющихся сигналов из глубокого…
СМИ узнали о связи Аллы Вербер и Владимира…
Дочь Кристины Орбакайте испортила матери…
Объяснена нетерпимость российских туристов при посадке…
Медики дали полезные советы будущим…
Баста, Алексей Ягудин, Иосиф Пригожин и Олег Газманов появятся в новом сезоне шоу…
Врачи выяснили, что тошнота может сигнализировать о развитии сахарного…
В рамках аукциона продадут репродукции работ…
Нейпропсихолог развенчала самые популярные мифы о…
Психолог рассказала, стоит ли размещать фото детей в социальных…
Дмитрий «Гоблин» Пучков переведет фильмы для…
Ford Mustang Gulf Heritage Edition получит 800-сильный…
Медики назвали натуральные альтернативы обезболивающих…
Кристина Асмус показала обнаженный снимок из…
В США создали пластырь, снижающий боль при…
Павел Деревянко трогательно поздравил с пятилетием младшую…
Школьный спортзал в Швеции будут отапливать теплом…
Ателье Novitec представило 790-сильную версию Ferrari 488…
Ученые из США назвали полезные свойства…
Анжелика Варум извинилась перед Леонидом Агутиным в студии Натальи…
Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего…
Леонардо Ди Каприо стыдится своей роли в фильме «Кафе «Донс…
Ученые: Сало укрепляет иммунитет…
В Великобритании продан особняк, где умер Джордж…
Врач-ортопед рассказал о пользе ходьбы босиком для…
Анфиса Чехова ищет для себя щенка породы…
В России представили фитнес-браслет Honor Band…
Представитель Общества жителей блокадного Ленинграда осудила Бузову за провокационное…
Астронавт из Италии станет первым космическим…
Отдыхающая в США Лариса Долина примерила…
Медики считают, что простуду помогут вылечить простые…
Актёр Владимир Вдовиченков отмечает своё 48-летие с женой Еленой Лядовой возле…
Просмотреть все новости