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Анфиса Чехова ищет для себя щенка породы корги

Телеведущая Анфиса Чехова попросила подписчиков в Instagram найти ей собаку. Артистка решила приобрести себе питомца породы корги.

Звезда отметила, что желание заполучить корги со временем увеличивается, но при этом она не хочет обычную, а обязательно интересного окраса. Звезда надеется, что среди ее подписчиков найдутся заводчики или их знакомые, которые поделятся контактами нужного человека. Чехова намерена взять девочку, но пока не определилась — ей нужен пемброк или кардиган. По форме артистка предпочитает первый тип, но ей нравится особенный окрас.

Ранее звезда искала шпица в подарок для друга, а для себя хотела завести французского бульдога или корги. Теперь звезда определилась с породой, но новый питомец у нее пока не появился. При этом поклонники содействуют с поиском, отвечая в комментариях.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 19:35

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