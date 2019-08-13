Анфиса Чехова ищет для себя щенка породы корги

Звезда отметила, что желание заполучить корги со временем увеличивается, но при этом она не хочет обычную, а обязательно интересного окраса. Звезда надеется, что среди ее подписчиков найдутся заводчики или их знакомые, которые поделятся контактами нужного человека. Чехова намерена взять девочку, но пока не определилась — ей нужен пемброк или кардиган. По форме артистка предпочитает первый тип, но ей нравится особенный окрас.Ранее звезда искала шпица в подарок для друга, а для себя хотела завести французского бульдога или корги. Теперь звезда определилась с породой, но новый питомец у нее пока не появился. При этом поклонники содействуют с поиском, отвечая в комментариях.