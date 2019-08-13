Актёр Владимир Вдовиченков отмечает своё 48-летие с женой Еленой Лядовой возле моря





Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков, ставший известным благодаря роли Петра Буслова в фильме «Бумер» и Фила в криминальном сериале «Бригада» сейчас находится за границей., ― отвечает артист на вопрос о планах на свой день рождения.На данный момент фильмография актёра наличествует более 45 ролей, среди которых работа в художественном фильме «Параграфа 78» (2007), снятом по повести Андрея Лазарчука, исторической драме «Тарас Бульба» (2009), драме Андрея Звягинцева «Левиафан» (2014), телесериале «Белая гвардия» по мотивам повести Михаила Булгакова, фильме ужасов «Тварь» (2019) и многих других кинокартинах.