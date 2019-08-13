Актёр Владимир Вдовиченков отмечает своё 48-летие с женой Еленой Лядовой возле моря
Сегодня, 13 августа, отмечает своё 48-летие российский актёр Владимир Вдовиченков. Исполнитель ролей в фильмах «Бригада, «Бумер», «Левиафан» рассказал порталу «Teleprogramma.pro» о намерении отметить день рождения с женой Еленой Лядовой возле моря.
Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков, ставший известным благодаря роли Петра Буслова в фильме «Бумер» и Фила в криминальном сериале «Бригада» сейчас находится за границей. «Сегодня и завтра пойду на пляж, будем с женой отдыхать», ― отвечает артист на вопрос о планах на свой день рождения.
На данный момент фильмография актёра наличествует более 45 ролей, среди которых работа в художественном фильме «Параграфа 78» (2007), снятом по повести Андрея Лазарчука, исторической драме «Тарас Бульба» (2009), драме Андрея Звягинцева «Левиафан» (2014), телесериале «Белая гвардия» по мотивам повести Михаила Булгакова, фильме ужасов «Тварь» (2019) и многих других кинокартинах.
Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков, ставший известным благодаря роли Петра Буслова в фильме «Бумер» и Фила в криминальном сериале «Бригада» сейчас находится за границей. «Сегодня и завтра пойду на пляж, будем с женой отдыхать», ― отвечает артист на вопрос о планах на свой день рождения.
На данный момент фильмография актёра наличествует более 45 ролей, среди которых работа в художественном фильме «Параграфа 78» (2007), снятом по повести Андрея Лазарчука, исторической драме «Тарас Бульба» (2009), драме Андрея Звягинцева «Левиафан» (2014), телесериале «Белая гвардия» по мотивам повести Михаила Булгакова, фильме ужасов «Тварь» (2019) и многих других кинокартинах.
ШоуБиз
Добавил: Сеник Анна Вчера, 18:57