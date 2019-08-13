Астронавт из Италии станет первым космическим диджеем
Астронавт Лука Пармитано сыграет ряд музыкальных композиций с борта МКС перед гостями фестиваля на Ибице. Итальянец станет, таким образом, первым космическим диджеем.
Пармитано порадует музыкой гостей мероприятия на Ибице в рамках специальной космической программы. Благодаря этому он окажется первым диджеем, который выступит в космосе. «Шоу» состоится на модуле МКС Columbus. Астронавт представит не только типичные электронные треки, а и исполнит музыку на инструментах, имеющихся на станции. На МКС астронавт прибыл 21 июля вместе с американцем Эндрю Морганом и русским Александром Скворцовым на корабле «Союз МС-13». Вне Земли он сыграет для отдыхающих на круизном лайнере на Ибице. Судно вмещает до 3000 человек.
Лука Пармитано - летчик-испытатель, полковник итальянских ВВС и астронавт. Впервые в космосе оказался в 2013 году на корабле «Союз ТМА-09М». Дважды выходил в открытый космос, где находился в общей сложности 7,3 часа. Именно Пармитано стал первым гражданином своей страны, который попал в открытое космическое пространство. Имеет ряд наград за службу в авиации и полеты в космос, его именем назван астероид. Лука Пармитано женат, у него двое детей.
Прежде трансляция с борта МКС поспособствовала «обнаружению» таинственной Атлантиды. Открытие сделал уфолог Скотт Уоринг. Он несколько дней просматривал видеоролик, приближая «картинку», пытаясь сделать кадры более точными и просматриваемыми. После этого он поделился с подписчиками своими размышлениями, рассказав о нахождении на дне океана руин огромных зданий, которые могли когда-то принадлежать жителям древней Атлантиды.
Пармитано порадует музыкой гостей мероприятия на Ибице в рамках специальной космической программы. Благодаря этому он окажется первым диджеем, который выступит в космосе. «Шоу» состоится на модуле МКС Columbus. Астронавт представит не только типичные электронные треки, а и исполнит музыку на инструментах, имеющихся на станции. На МКС астронавт прибыл 21 июля вместе с американцем Эндрю Морганом и русским Александром Скворцовым на корабле «Союз МС-13». Вне Земли он сыграет для отдыхающих на круизном лайнере на Ибице. Судно вмещает до 3000 человек.
The @BigCityBeats @WORLDCLUBDOME summer of space continues with the #CruiseEdition, with surprise: ESA's @astro_luca joins DJs incl. @robin_schulz, @dimitrivegas & @likemike, @DonDiablo, @LeShuuk & @timmytrumpet, to become the 1st DJ on orbit! See https://t.co/AOPzWZjtfn pic.twitter.com/ampSRtt5cN— ESA (@esa) August 12, 2019
Лука Пармитано - летчик-испытатель, полковник итальянских ВВС и астронавт. Впервые в космосе оказался в 2013 году на корабле «Союз ТМА-09М». Дважды выходил в открытый космос, где находился в общей сложности 7,3 часа. Именно Пармитано стал первым гражданином своей страны, который попал в открытое космическое пространство. Имеет ряд наград за службу в авиации и полеты в космос, его именем назван астероид. Лука Пармитано женат, у него двое детей.
Прежде трансляция с борта МКС поспособствовала «обнаружению» таинственной Атлантиды. Открытие сделал уфолог Скотт Уоринг. Он несколько дней просматривал видеоролик, приближая «картинку», пытаясь сделать кадры более точными и просматриваемыми. После этого он поделился с подписчиками своими размышлениями, рассказав о нахождении на дне океана руин огромных зданий, которые могли когда-то принадлежать жителям древней Атлантиды.
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Добавил: Ложников Никита Вчера, 19:14