Бывшая пассия Ильи Яббарова Рита Ларченко раскрыла подробности своего сетевого бизнеса





Несмотря на то, что Рита Ларченко накануне заговорила о возвращении на «Дом-2», пока бывшая пассия Яббарова не торопится собирать вещи и проситься у руководства принять ее обратно на реалити-шоу. Сейчас блондинка ведет достаточно активную жизнь, постоянно странствует и завлекает все новых и новых людей к бизнесу, которым деятельно занимается сама.Как утверждает Ларченко, ей ежедневно поступает в direct очень много сообщений от девушек и молодых мамочек, которые просят рассказать, каким бизнесом она занимается. Рита решила не затягивать с ответами и посвятила этой теме целый пост.По словам Ларченко, она работает по двум направлениям сетевого бизнеса. Первое дает ей возможность отдыхать и развлекаться, но при этом получать пассивный доход. А также есть полноценная франшиза, которая сотрудничает с бизнесменами в различных направлениях.Также Ларченко отметила, что подобным бизнесом могут заниматься даже мамочки в декрете, ведь такая работа пойдет им только на пользу. Рита сообщила, что не так давно подписала контракт с девушкой из Томска, которая является мамой 2-месячного малыша, и уже сейчас она имеет неплохие гонорары.