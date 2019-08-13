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Бывшая пассия Ильи Яббарова Рита Ларченко раскрыла подробности своего сетевого бизнеса

Экс-героиня прославленного телепроекта «Дом-2», а по совместительству и бывшая возлюбленная саратовского шансонье Ильи Яббарова – 27-летняя Маргарита Ларченко в очередной раз подняла тему своего сетевого бизнеса. Как утверждает длинноволосая красавица, она не просто активно путешествует по городам, где наслаждается красотой их местности, но и продвигает свое дело.
Бывшая пассия Ильи Яббарова Рита Ларченко раскрыла подробности своего сетевого бизнеса

Несмотря на то, что Рита Ларченко накануне заговорила о возвращении на «Дом-2», пока бывшая пассия Яббарова не торопится собирать вещи и проситься у руководства принять ее обратно на реалити-шоу. Сейчас блондинка ведет достаточно активную жизнь, постоянно странствует и завлекает все новых и новых людей к бизнесу, которым деятельно занимается сама.

Как утверждает Ларченко, ей ежедневно поступает в direct очень много сообщений от девушек и молодых мамочек, которые просят рассказать, каким бизнесом она занимается. Рита решила не затягивать с ответами и посвятила этой теме целый пост.

По словам Ларченко, она работает по двум направлениям сетевого бизнеса. Первое дает ей возможность отдыхать и развлекаться, но при этом получать пассивный доход. А также есть полноценная франшиза, которая сотрудничает с бизнесменами в различных направлениях.

Также Ларченко отметила, что подобным бизнесом могут заниматься даже мамочки в декрете, ведь такая работа пойдет им только на пользу. Рита сообщила, что не так давно подписала контракт с девушкой из Томска, которая является мамой 2-месячного малыша, и уже сейчас она имеет неплохие гонорары.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 17:50

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