Надежда Ангарская опровергла слухи о синдроме Дауна у ее сына

В студии подняли тему здоровья ребенка актрисы, которого подозревают в наличии синдрома Дауна. Ангарская заявила, что эта информация не соответствует действительности, однако в определенное время некоторые проблемы были. В женской консультации по месту прописки Давиду диагностировали синдром Дауна, но артистка решила еще раз проверить это в центре планирования семьи. После необходимых анализов стало известно, что со здоровьем все хорошо.Ребенок родился за семь часов, а его вес составлял 4,3 кг. Ангарская отметила, что в современном мире нельзя абсолютно доверять людям, поскольку не все желают добра. Однако звезда не стала называть имя врача, который изначально поставил неверный диагноз.