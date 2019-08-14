Медики дали полезные советы будущим отцам
Существует миф, что здоровье будущих детей зависит исключительно от его матери. Врачи заявили, что ответственность отцов за здоровье своих малышей не меньшая, при этом перед зачатием им необходимо воспользоваться следующими советами.
Прежде всего стоит сдать анализ на возможное выявление инфекций, передающихся половым путем, так как именно они в некоторых случаях препятствуют зачатию и рождению здорового ребенка. Не менее важным является и совет по посещению психолога, ведь душевное состояние мужчины хорошо улавливается беременной женщиной и малышом. Зачастую бесплодие может возникать среди мужчин с лишним весом из-за подавления синтеза тестостерона – без этого процесса зачатие ребёнка значительно усложнится.
Качество сперматозоидов ухудшится при приёме многих антибиотиков, гормональных препаратов и других лекарств. Стоит отказаться от сигарет и алкоголя, а также других вредных веществ. В заключение эксперты рекомендуют контролировать уровень стресса.
Прежде всего стоит сдать анализ на возможное выявление инфекций, передающихся половым путем, так как именно они в некоторых случаях препятствуют зачатию и рождению здорового ребенка. Не менее важным является и совет по посещению психолога, ведь душевное состояние мужчины хорошо улавливается беременной женщиной и малышом. Зачастую бесплодие может возникать среди мужчин с лишним весом из-за подавления синтеза тестостерона – без этого процесса зачатие ребёнка значительно усложнится.
Качество сперматозоидов ухудшится при приёме многих антибиотиков, гормональных препаратов и других лекарств. Стоит отказаться от сигарет и алкоголя, а также других вредных веществ. В заключение эксперты рекомендуют контролировать уровень стресса.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00