Медики дали полезные советы будущим отцам





Прежде всего стоит сдать анализ на возможное выявление инфекций, передающихся половым путем, так как именно они в некоторых случаях препятствуют зачатию и рождению здорового ребенка. Не менее важным является и совет по посещению психолога, ведь душевное состояние мужчины хорошо улавливается беременной женщиной и малышом. Зачастую бесплодие может возникать среди мужчин с лишним весом из-за подавления синтеза тестостерона – без этого процесса зачатие ребёнка значительно усложнится.Качество сперматозоидов ухудшится при приёме многих антибиотиков, гормональных препаратов и других лекарств. Стоит отказаться от сигарет и алкоголя, а также других вредных веществ. В заключение эксперты рекомендуют контролировать уровень стресса.