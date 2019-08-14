Дочь Кристины Орбакайте испортила матери фотосессию

На фото видно, как Кристина Орбакайте позирует для модных фото, но в кадр буквально вырывается ее дочь Клавдия Земцова. Семилетняя девочка выбежала в одних трусах, на которых написано “Saturday”. Игорь Николаев предположил, что инцидент произошел в субботу. Поклонники выяснили, что у дочери знаменитости есть серия трусов на всю неделю, а также признались, что Клавдия Земцова стала лишь украшением фото.Под кадром свои отзывы оставили также Анита Цой и Игорь Гуляев. На фото Кристина Орбакайте позировала в черном комбинезоне, который, по словам фолловеров, сделал фигуру певицы более стройной.