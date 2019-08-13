Облаченная в нижнее белье Светлана Лобода похвасталась растяжкой

Этим летом Светлана Лобода решила не отказываться от работы полностью, поэтому отдых совмещает с выступлениями. По приезду в столицу Италии она прогулялась по городу в коротких джинсовых шортах. Вскоре артистка показала фигуру на балконе отеля, где решила провести растяжку. На снимке звезда запечатлена в черном нижнем белье, а одна ее нога упирается в перила. Поклонники высоко оценили кадр, назвав певицу сексуальной, а ее фигуру — спортивной и подтянутой.В комментариях отметилась Анита Цой, которая намекнула, что шпагат Лободы не дотягивает до уровня Волочковой. Свои отзывы под фото также оставили Яна Рудковская и Алла Пугачева.