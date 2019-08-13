Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в Испании

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу расстались после десяти лет совместной жизни по причине неверности турецкого бизнесмена. Популярная певица не смогла простить избраннику того, что его измены стали достоянием общественности и оформила развод. Спустя некоторое время после болезненного разрыва артистка нашла счастье в объятиях 26-летнего продюсера Егора Глеба, а ее экс-супруг уже некоторое время демонстрирует подписчикам своей страницы в Instagram фото и Stories со своей новой возлюбленной.Однако даже не смотря на громкий бракоразводный процесс и наличие новых пассий, бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения ради дочери. Поэтому теперь 8-летняя София поочередно проводит время и с мамой, и с папой.Судя по последней публикации, появившейся в микроблоге Мурата Налчаджиоглу, сейчас его очередь проводить время с наследницей. Поэтому владелец туроператора «Turtess Travel» отправился на отдых в Испанию не только с любовницей, отношения с которой стали причиной его развода, но и с маленькой наследницей. Снимком с европейского курорта, на котором турецкий бизнесмен запечатлен с Софией, он поделился в своем Instagram, подписав фото трогательным признанием в любви к дочери.