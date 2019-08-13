Ученые узнали причину развития поликистоза яичников





В исследовании приняли участие 43 пациента, прошедших вспомогательные репродуктивные процедуры с синдромом поликистоза яичников, а также 46 доноров здоровых яйцеклеток. Перед началом изучения специалисты провели стимулирование женского организма, с целью активизации развития и созревания яичниковых фолликулов. Так называют структуры, внутри которых находятся яйцеклетки. После этого специалисты приступали к наблюдению и измерению показателей производства нейрохинина B и целпептина.Полученные результаты полностью подтвердили гипотезу ученых о том, что развитие поликистоза яичников зависит от генетических особенностей каждой конкретной женщины. Некоторые изменения в их организме способны были приводить к незначительным переменам в структуре этих веществ, а это уже в свою очередь провоцировало само заболевание.Ученые считают это открытие прорывным и отмечают, что на основании его результатов можно будет начать разработку лекарственных препаратов, способных эффективно бороться с поликистозом яичников. Также специалисты в следующих исследованиях выяснят, влияет ли на выработку этих веществ возраст женщины и эндометриоз.