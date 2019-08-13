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Звезда «Дома-2» Антон Гусев увековечил на бедре текст молитвы «Отче наш»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев решился на очень серьезный шаг. Выяснилось, что экс-возлюбленный Евгении Феофилактовой запечатлел у себя на бедре текст молитвы «Отче наш».
Звезда «Дома-2» Антон Гусев увековечил на бедре текст молитвы «Отче наш»

Считанные часы назад Антон Гусев обнародовал у себя на страничке в Instagram десятки свежих Stories, на которых продемонстрировал подписчикам, что решил разукрасить свое подтянутое и спортивное тело. Как утверждает супруг Виктории Романец, он очень долго готовился к тому, чтобы сделать себе татуировку, поэтому достаточно тщательно выбирал, что он хочет увековечить.

«Друзья, все-таки решился спустя 3 года – бить», - обратился Антон к фанатам.

По словам Гусева, ему никогда не нравились драконы, птицы, львы, деньги и прочие эскизы на теле, поэтому на подобные композиции он даже не обращал внимания. Выяснилось, что Антону важно, чтобы каждая его татуировка имела определенный смысл, чтобы она была связанна с его жизнью.

В итоге Гусев решил сделать себе тату на бедре, где ему отобразили текст молитвы «Отче наш» на латыни. Правда, внимательные пользователи Сети отметили, что художник, который помог увековечить Антону литургию, допустил ошибку в одном слове.

Как считают фолловеры, тату-мастер вместо буквы «А» набил букву «Е» в слове «da». Впрочем, Гусев пока никак не отреагировал на слова комментаторов. Антон отметил: он верит в то, что эта тату принесет ему большую радость и станет неким талисманом.

К слову, хейтеры «затравили» Гусева за то, что он, по их мнению, копирует 52-летнего миллионера Джанлука Вакки.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:58

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