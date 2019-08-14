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Психолог рассказала, стоит ли размещать фото детей в социальных сетях

Психолог из Университета Филдинг, Санта-Барбара, рассказала, стоит ли размещать фото несовершеннолетних в социальных сетях. Специалист также предупредила о рисках, которые могут повлечь за собой публикации снимков детей, учитывая долгосрочную перспективу.
Психолог рассказала, стоит ли размещать фото детей в социальных сетях

Причин для публикации фотографий несовершеннолетних их родственниками может быть множество, учитывая обеспечение социальной валидации, которую дает факт появления на свет детей или внуков. Таким образом, снимки детей в некотором роде способствуют самоутверждению их родителей в культурной среде, где создание семьи является обязательной частью становления личности. Кроме того, социальные сети могут использоваться, как место для хранения изображений, а также обмена фотографиями.

Однако психолог из американского Университета Филдинг Памела Ратледж считает, что к публикации детских фото стоит отнестись более чем серьезно. Дело в том, что по мере взросления отношение ребенка к снимкам с ним меняется, а чувствительная восприимчивость к комментариям и нарушениям личностных границ растет. Поэтому то, что нравилось чаду в 5 лет, может вызывать абсолютно противоположный спектр эмоций в 10 или 15. Кроме того, специалист из высшего учебного заведения Санта-Барбары отмечает: необходимо избегать демонстрации в социальных сетях снимков сексуально-провокационного характера. Также нужно учитывать, что изображения в интернете не могут быть стопроцентно защищены от копирования, но максимально использовать доступные настройки конфиденциальности все же можно.

Психолог напоминает, чтобы родители были внимательны и не допускали публикации фотографий, на которых обозначено месторасположение или другие личные данные семьи. Кроме того, нелишним будет подумать наперед, не принесет ли размещение пусть даже невинного на первый взгляд снимка ребенка проблем в будущем, ведь сверстники подрастающего малыша также могут оценить изображение двояко.



 
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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 01:02

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