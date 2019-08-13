Ученые узнали новые факты о биологических часах человека





Влияние биологических часов на жизнь человека сложно переоценить, ведь практически все процессы в организме опираются на них. Циркадные – это те, что регулируют ритмы сна и бодрствования, а клеточные отвечают за процессы роста, жизни и смерти клеток. Раньше считалось, что они не зависят друг от друга, однако новое исследование показало обратное. Циркадные и клеточные часты фактически синхронизированы, и разница между очень мала.Чтобы узнать об этом, ученым пришлось построить математическую модель, учитывающую периоды сна и бодрствования, а также восстановление тех или иных тканей, выработки гормонов и многого другого. Полученные расчеты показали, что если правильно задать данные и начать с определенной точки отсчета – биологические часы человека будут полностью синхронизированы друг с другом.При этом ученые понимали, что в природе все иначе. Конкретная точка отсчета отсутствует как таковая, поэтому они модернизировали эту математическую модель с учетом случайности или стохастичности. Оказалось, что даже в таких условиях циркадные и клеточные часы будут практически полностью синхронизированы, хотя и отличия в них станет чуть более существенным.