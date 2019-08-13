АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
EUR 73.12 USD 65.43
Курс валют на 13.08.2019

Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров о беременности Саши Шевы: «Это не повод жениться»

Экс-герой «Дома-2» Виктор Шароваров прокомментировал новость о том, что его возлюбленная Александра Шевченко (Шева) беременна. По словам мужчины, интересное положение брюнетки не является поводом, чтобы играть свадьбу.
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров о беременности Саши Шевы: «Это не повод жениться»

Считанные часы назад Сеть «взорвала» новость о том, что Саша Шева совсем скоро во второй раз станет мамой. Звезда «Дома-2» пообщалась с «проектными» репортерами, которым даже предоставила доказательство того, что она на самом деле находится в интересном положении.

Нужно сказать, что Шева не стала скрывать от Шароварова тот факт, что в ближайшем будущем он в третий раз станет отцом. В свою очередь Виктор тоже успел дать интервью, в котором сообщил, что данная новость для него не была неожиданной, ведь до этого у них с Сашей были предположения.

Стоит отметить, что Шароваров не смог вспомнить, какие чувства он испытал в тот момент, когда Шева сообщила ему о своей беременности. Правда, Виктор понимает, что теперь ему придется еще больше работать, чтобы обеспечить всех своих наследников.

Более того, Шароваров указал на то, что они с Шевой в действительности не очень готовы к общим детям, ведь финансово они очень плохо стоят на ногах. Дело в том, что недавно Виктор разбил свою машину, за ремонт которой ему пришлось заплатить 200 тысяч рублей.

Немаловажным является еще и то, что Шароваров все еще не планирует играть свадьбу с Шевой, так как не считает беременность поводом узаконивать отношения, пишет Dom2Life.

«Для меня это не повод расписываться, ведь мы все равно продолжаем с Сашей ссориться», - заявил Виктор.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вышел гибридный кроссовер Lincoln Aviator с 501-й…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась, что не пустит сына в школу в третий…
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в…
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
Ольга Бузова сравнила себя с…
Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в…
Xiaomi выпустила улучшенную версию робота-пылесоса Mijia с новыми…
Валерия устроила тренировку с 12-килограммовой…
Ученые узнали причину развития поликистоза…
Звезда «Дома-2» Антон Гусев увековечил на бедре текст молитвы «Отче…
Во время трансляции МКС уфолог обнаружил исчезнувшую…
Наталья Рудова опровергла слухи о своей…
Ученые узнали новые факты о биологических часах…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров о беременности Саши Шевы: «Это не повод…
Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали пародию на героев фильма "Мистер и миссис…
Роспотребнадзор рассказал об опасности кредитов в долларах и…
Цена шпагатов: Похудевшая Волочкова почти ничего не…
Певица Аланис Мориссетт родила третьего…
Фальшивый зарядный кабель iPhone позволяет хакерам взламывать…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика родила первенца после страшного…
Песков сообщил о позитивном отношении Путина к…
Актриса Сара Сильверман осталась без работы из-за расисткой шутки десятилетней…
Звезда «Дома-2» Александра Шева…
Яблоки, чай и умеренные вредные привычки являются секретами долгой…
Кэти Пэрри обвиняется в сексуальных домогательствах и публичном…
В Сети вспомнили про уникальный внедорожник «Кентавр-2160» на базе…
Любовь Успенская призналась, что после аварии ее дочь замкнулась в…
Микробиом влагалища может защищать женщину от…
Кети Топурия отдыхает в Италии с таинственным…
В Великобритании двух подружек невесты высмеяли за неподобающие…
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов исполнил свою заветную…
Находящаяся на 9 месяце беременности Анастасия Решетова прокатилась на…
Жирная пища блокирует контроль аппетита и вызывает…
Елена Яковлева превратилась в Бабу Ягу ради…
Блогеры сравнили Renault Arkana и Lada Vesta Sport на…
Виталина Цымбалюк-Романовская ищет встречи с Арменом…
В Камбоджи девочка родилась с лицом старушки и теперь страдает от…
Дрейк побил три рекорда The Beatles и посвятил этому новое…
В Сети опять обсуждают разрыв Ксении Бородиной с Курбаном…
Любовница Филиппа Барона из «Улиц разбитых фонарей» требует у него 1,5 млн…
Просмотреть все новости