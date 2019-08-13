Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров о беременности Саши Шевы: «Это не повод жениться»
Экс-герой «Дома-2» Виктор Шароваров прокомментировал новость о том, что его возлюбленная Александра Шевченко (Шева) беременна. По словам мужчины, интересное положение брюнетки не является поводом, чтобы играть свадьбу.
Считанные часы назад Сеть «взорвала» новость о том, что Саша Шева совсем скоро во второй раз станет мамой. Звезда «Дома-2» пообщалась с «проектными» репортерами, которым даже предоставила доказательство того, что она на самом деле находится в интересном положении.
Нужно сказать, что Шева не стала скрывать от Шароварова тот факт, что в ближайшем будущем он в третий раз станет отцом. В свою очередь Виктор тоже успел дать интервью, в котором сообщил, что данная новость для него не была неожиданной, ведь до этого у них с Сашей были предположения.
Стоит отметить, что Шароваров не смог вспомнить, какие чувства он испытал в тот момент, когда Шева сообщила ему о своей беременности. Правда, Виктор понимает, что теперь ему придется еще больше работать, чтобы обеспечить всех своих наследников.
Более того, Шароваров указал на то, что они с Шевой в действительности не очень готовы к общим детям, ведь финансово они очень плохо стоят на ногах. Дело в том, что недавно Виктор разбил свою машину, за ремонт которой ему пришлось заплатить 200 тысяч рублей.
Немаловажным является еще и то, что Шароваров все еще не планирует играть свадьбу с Шевой, так как не считает беременность поводом узаконивать отношения, пишет Dom2Life.
Считанные часы назад Сеть «взорвала» новость о том, что Саша Шева совсем скоро во второй раз станет мамой. Звезда «Дома-2» пообщалась с «проектными» репортерами, которым даже предоставила доказательство того, что она на самом деле находится в интересном положении.
Нужно сказать, что Шева не стала скрывать от Шароварова тот факт, что в ближайшем будущем он в третий раз станет отцом. В свою очередь Виктор тоже успел дать интервью, в котором сообщил, что данная новость для него не была неожиданной, ведь до этого у них с Сашей были предположения.
Стоит отметить, что Шароваров не смог вспомнить, какие чувства он испытал в тот момент, когда Шева сообщила ему о своей беременности. Правда, Виктор понимает, что теперь ему придется еще больше работать, чтобы обеспечить всех своих наследников.
Более того, Шароваров указал на то, что они с Шевой в действительности не очень готовы к общим детям, ведь финансово они очень плохо стоят на ногах. Дело в том, что недавно Виктор разбил свою машину, за ремонт которой ему пришлось заплатить 200 тысяч рублей.
Немаловажным является еще и то, что Шароваров все еще не планирует играть свадьбу с Шевой, так как не считает беременность поводом узаконивать отношения, пишет Dom2Life.
«Для меня это не повод расписываться, ведь мы все равно продолжаем с Сашей ссориться», - заявил Виктор.