Наталья Рудова опровергла слухи о своей беременности

Наталья Рудова шуточно отметила, что она все еще “беременна”, но пока не определилась, от кого. Звезда с сарказмом напомнила о своем плохом стиле и красивых ногах, которые любит показывать. На опубликованном снимке Рудова позирует в ярко-желтом мини-платье без бретелей на фоне скал и моря. В Сети недавно распространились слухи о том, что актриса ждет ребенка, поскольку купила новую квартиру и сделала в ней ремонт.В свои 36 лет Наталья Рудова не имела серьезных отношений, как заметили журналисты. Однако в этом году во время отдыха в Турции звезда опубликовала пикантные фото с молодым человеком, который оказался фотографом Даниилом Величко. Пара не подтверждала слухи о своем романе.