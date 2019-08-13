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Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика родила первенца после страшного диагноза

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Антонина Тодерика впервые познала радость материнства. У длинноволосой красавицы появился на свет сын после страшного диагноза – бесплодие.
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика родила первенца после страшного диагноза

Считанные часы назад стало известно, что бывшие герои «Дома-2» Василий и Антонина Тодерика впервые стали родителями. В 2 часа дня 12 августа появился на свет долгожданный малыш, вес которого составил 3668 грамм, а рост 54 сантиметра. К слову, такой радостью новоиспеченная мамочка поспешила поделиться у себя на страничке в Instagram.

Тодерика опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой запечатлен ее счастливый муж и новорожденный сын. Под снимком Антонина оставила пост, в котором назвала своего малыша «вальяжным львов». Как утверждает новоявленная мамочка, ее наследник не спешил появляться на свет по ПДР.

«Как мы тебя долго ждали, любим сильно-сильно», - обратилась Антонина к своего сыну.


Не упустила Тодерика и возможности, чтобы поблагодарить своих поклонников за то, что они волновались за нее. По словам Антонины, она чувствовала поддержку фанатов, несмотря на то, что с большинством из них она попросту не знакома.

Стоит отметить, что для Василия и Антонины Тодерика новорожденный сын на самом деле стал очень долгожданным ребенком. Звезды «Дома-2» уже давно мечтали стать родителями, однако из-за серьезных проблем со здоровьем у девушки они не могли воплотить в реальность свое заветное желание.

Напомним, что еще на «Доме-2» Антонина рассказала о том, что ей поставили диагноз бесплодие.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:53

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