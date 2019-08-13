Валерия устроила тренировку с 12-килограммовой гирей

Как отметила Валерия, она проводит лето в деревне, где придерживается здорового образа жизни. На опубликованном снимке артистка позирует во время тренировки во дворе. Валерия тренируется с гирей, отметив в подписи, что вес спортивного инвентаря составляет 12 кг. Недавно певица побывала в Казахстане, где попробовала национальные блюда, отметив, что они достаточно калорийные. Поклонники в комментариях выразили мнение, что усиленной тренировкой Валерия сгоняет приобретенные на отдыхе калории.Подписчики заинтересовались тренировкой Валерии, поэтому задавали вопросы о ее занятиях. Выяснилось, что певица не отказывается от спорта даже во время небольшого недомогания, например, заложенности в носу. Также артистке гораздо легче тренироваться в налокотниках из-за больных суставов.