АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
EUR 73.12 USD 65.43
Курс валют на 13.08.2019

Звезда «Дома-2» Александра Шева беременна

Одна из самых эпатажных участниц прославленного реалити-шоу «Дом-2» Александра Шевченко (Шева) сообщила о своем интересном положении. Как утверждает длинноволосая красавица, срок беременности еще очень маленький, однако она уже успела поделиться этой радостной новостью со своим возлюбленным Виктором Шароваровым.
Звезда «Дома-2» Александра Шева беременна

Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Сашей Шевой, в котором она поделилась радостной новостью. Оказывается, что совсем скоро они с Виктором Шароваровым станут счастливыми родителями.

Шева даже поделилась с «проектными» журналистами фотографией положительного теста на беременность, а также указала на то, что это событие стало большой неожиданностью для нее с Шароваровым.

По предсказаниям Шевы, срок беременности составляет примерно 3 недели. Более того, Саша отметила, что они с Виктором не планировали в ближайшее время обзаводиться общими наследниками.

«Просто так получилось, не предохранялись, видимо, из-за этого», - добавила экс-участница «Дома-2».


Как бы там ни было, но Шева и Шароваров счастливы осознавать, что через несколько месяцев станут родителями, сообщает Dom2Life.

К слову, для Саши этот ребенок станет вторым. В свое время Шева пришла на реалити-шоу, оставив за воротами маленькую дочь. На протяжении всего периода, пока звезда «Дома-2» строила отношения с Шароваровым, за ее наследницей присматривала мать брюнетки Ольга Васильевна.

В свою очередь для Шароварова этот малыш станет третьим. У Виктора уже есть двое сыновей от экс-избранницы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вышел гибридный кроссовер Lincoln Aviator с 501-й…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась, что не пустит сына в школу в третий…
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в…
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
Ольга Бузова сравнила себя с…
Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в…
Xiaomi выпустила улучшенную версию робота-пылесоса Mijia с новыми…
Валерия устроила тренировку с 12-килограммовой…
Ученые узнали причину развития поликистоза…
Звезда «Дома-2» Антон Гусев увековечил на бедре текст молитвы «Отче…
Во время трансляции МКС уфолог обнаружил исчезнувшую…
Наталья Рудова опровергла слухи о своей…
Ученые узнали новые факты о биологических часах…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров о беременности Саши Шевы: «Это не повод…
Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали пародию на героев фильма "Мистер и миссис…
Роспотребнадзор рассказал об опасности кредитов в долларах и…
Цена шпагатов: Похудевшая Волочкова почти ничего не…
Певица Аланис Мориссетт родила третьего…
Фальшивый зарядный кабель iPhone позволяет хакерам взламывать…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика родила первенца после страшного…
Песков сообщил о позитивном отношении Путина к…
Актриса Сара Сильверман осталась без работы из-за расисткой шутки десятилетней…
Звезда «Дома-2» Александра Шева…
Яблоки, чай и умеренные вредные привычки являются секретами долгой…
Кэти Пэрри обвиняется в сексуальных домогательствах и публичном…
В Сети вспомнили про уникальный внедорожник «Кентавр-2160» на базе…
Любовь Успенская призналась, что после аварии ее дочь замкнулась в…
Микробиом влагалища может защищать женщину от…
Кети Топурия отдыхает в Италии с таинственным…
В Великобритании двух подружек невесты высмеяли за неподобающие…
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов исполнил свою заветную…
Находящаяся на 9 месяце беременности Анастасия Решетова прокатилась на…
Жирная пища блокирует контроль аппетита и вызывает…
Елена Яковлева превратилась в Бабу Ягу ради…
Блогеры сравнили Renault Arkana и Lada Vesta Sport на…
Виталина Цымбалюк-Романовская ищет встречи с Арменом…
В Камбоджи девочка родилась с лицом старушки и теперь страдает от…
Дрейк побил три рекорда The Beatles и посвятил этому новое…
В Сети опять обсуждают разрыв Ксении Бородиной с Курбаном…
Любовница Филиппа Барона из «Улиц разбитых фонарей» требует у него 1,5 млн…
Просмотреть все новости