Звезда «Дома-2» Александра Шева беременна
Одна из самых эпатажных участниц прославленного реалити-шоу «Дом-2» Александра Шевченко (Шева) сообщила о своем интересном положении. Как утверждает длинноволосая красавица, срок беременности еще очень маленький, однако она уже успела поделиться этой радостной новостью со своим возлюбленным Виктором Шароваровым.
Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Сашей Шевой, в котором она поделилась радостной новостью. Оказывается, что совсем скоро они с Виктором Шароваровым станут счастливыми родителями.
Шева даже поделилась с «проектными» журналистами фотографией положительного теста на беременность, а также указала на то, что это событие стало большой неожиданностью для нее с Шароваровым.
По предсказаниям Шевы, срок беременности составляет примерно 3 недели. Более того, Саша отметила, что они с Виктором не планировали в ближайшее время обзаводиться общими наследниками.
Как бы там ни было, но Шева и Шароваров счастливы осознавать, что через несколько месяцев станут родителями, сообщает Dom2Life.
К слову, для Саши этот ребенок станет вторым. В свое время Шева пришла на реалити-шоу, оставив за воротами маленькую дочь. На протяжении всего периода, пока звезда «Дома-2» строила отношения с Шароваровым, за ее наследницей присматривала мать брюнетки Ольга Васильевна.
В свою очередь для Шароварова этот малыш станет третьим. У Виктора уже есть двое сыновей от экс-избранницы.
Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Сашей Шевой, в котором она поделилась радостной новостью. Оказывается, что совсем скоро они с Виктором Шароваровым станут счастливыми родителями.
Шева даже поделилась с «проектными» журналистами фотографией положительного теста на беременность, а также указала на то, что это событие стало большой неожиданностью для нее с Шароваровым.
По предсказаниям Шевы, срок беременности составляет примерно 3 недели. Более того, Саша отметила, что они с Виктором не планировали в ближайшее время обзаводиться общими наследниками.
«Просто так получилось, не предохранялись, видимо, из-за этого», - добавила экс-участница «Дома-2».
Как бы там ни было, но Шева и Шароваров счастливы осознавать, что через несколько месяцев станут родителями, сообщает Dom2Life.
К слову, для Саши этот ребенок станет вторым. В свое время Шева пришла на реалити-шоу, оставив за воротами маленькую дочь. На протяжении всего периода, пока звезда «Дома-2» строила отношения с Шароваровым, за ее наследницей присматривала мать брюнетки Ольга Васильевна.
В свою очередь для Шароварова этот малыш станет третьим. У Виктора уже есть двое сыновей от экс-избранницы.