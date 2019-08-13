Звезда «Дома-2» Александра Шева беременна

«Просто так получилось, не предохранялись, видимо, из-за этого», - добавила экс-участница «Дома-2».

Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Сашей Шевой, в котором она поделилась радостной новостью. Оказывается, что совсем скоро они с Виктором Шароваровым станут счастливыми родителями.Шева даже поделилась с «проектными» журналистами фотографией положительного теста на беременность, а также указала на то, что это событие стало большой неожиданностью для нее с Шароваровым.По предсказаниям Шевы, срок беременности составляет примерно 3 недели. Более того, Саша отметила, что они с Виктором не планировали в ближайшее время обзаводиться общими наследниками.Как бы там ни было, но Шева и Шароваров счастливы осознавать, что через несколько месяцев станут родителями, сообщает Dom2Life.К слову, для Саши этот ребенок станет вторым. В свое время Шева пришла на реалити-шоу, оставив за воротами маленькую дочь. На протяжении всего периода, пока звезда «Дома-2» строила отношения с Шароваровым, за ее наследницей присматривала мать брюнетки Ольга Васильевна.В свою очередь для Шароварова этот малыш станет третьим. У Виктора уже есть двое сыновей от экс-избранницы.