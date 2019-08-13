Яблоки, чай и умеренные вредные привычки являются секретами долгой жизни





Такие выводы ученые из Дании сделали после того, как проанализировали данные масштабного исследования «Диета, рак и здоровье», которое проводилось 23 года и затронуло 53 тысячи человек. Анализ их рациона показал, что те, кто регулярно получал флавоноиды, содержащиеся в растительной пище и в чае, имели больше шансов на долгую жизнь.Ученые отмечают: им удалось обнаружить в некоторой степени парадоксальную связь. Оказалось, что наибольший эффект от флавоноидов был в том случае, если человек имел вредные привычки – курение и пристрастие к алкоголю. В таких случаях снижение риска рака и сердечно-сосудистых заболеваний был наибольшим.Несмотря на это, ученые советуют людям полностью отказаться от курения и свести употребление алкоголя к минимуму. Среди продуктов, содержащих флавоноиды, были выделены яблоки, апельсины, чай всех видов, черника и брокколи. Специалисты советуют получать эти вещества из разной растительной пищи, поэтому рацион лучше делать комбинированным и разнообразным. Дневная порция может быть такой: яблоко, апельсин, чашка чая, 100 грамм черники и брокколи.