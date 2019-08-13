Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали пародию на героев фильма "Мистер и миссис Смит"

Павел Воля назвал себя и супругу мистером и миссис Воляшевыми, ссылаясь на фильм “Мистер и миссис Смит” с Джоли и Питтом. На опубликованном фото звезды запечатлены в образах главных героев фильма. Ляйсан Утяшева показала ноги в кожаном костюме с шортами, а Павел Воля остался в джинсах, но дополнил выбор кожаной курткой.В комментариях под записью поклонники сделали комплимент внешнему виду пары, отметив, что на них приятно смотреть. Также фанаты заметили, что Ляйсан Утяшева выбрала новый цвет волос, заявив, что ей к лицу изменения.