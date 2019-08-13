Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали пародию на героев фильма "Мистер и миссис Смит"
Комик Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева спародировали Анджелину Джоли и Брэда Питта в фильме “Мистер и миссис Смит”. Новое фото артист разместил на своей странице в сети Instagram.
Павел Воля назвал себя и супругу мистером и миссис Воляшевыми, ссылаясь на фильм “Мистер и миссис Смит” с Джоли и Питтом. На опубликованном фото звезды запечатлены в образах главных героев фильма. Ляйсан Утяшева показала ноги в кожаном костюме с шортами, а Павел Воля остался в джинсах, но дополнил выбор кожаной курткой.
В комментариях под записью поклонники сделали комплимент внешнему виду пары, отметив, что на них приятно смотреть. Также фанаты заметили, что Ляйсан Утяшева выбрала новый цвет волос, заявив, что ей к лицу изменения.
Павел Воля назвал себя и супругу мистером и миссис Воляшевыми, ссылаясь на фильм “Мистер и миссис Смит” с Джоли и Питтом. На опубликованном фото звезды запечатлены в образах главных героев фильма. Ляйсан Утяшева показала ноги в кожаном костюме с шортами, а Павел Воля остался в джинсах, но дополнил выбор кожаной курткой.
В комментариях под записью поклонники сделали комплимент внешнему виду пары, отметив, что на них приятно смотреть. Также фанаты заметили, что Ляйсан Утяшева выбрала новый цвет волос, заявив, что ей к лицу изменения.